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南澳州議會友台小組造訪高雄 分享氫能發電經驗
澳大利亞「南澳州議會跨黨派友台小組」造訪高雄，今早在共同主席吳桐及參議員柯蘿拉帶領下參訪議會，眾人盼加強與台灣的經貿合作關係。市長陳其邁認為，南澳洲最能代表澳洲；副議長曾俊傑爭取澳方代表支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等國際組織，為國際社會貢獻心力。
高市議長康裕成前往美國波特蘭參加玫瑰節活動，高雄市長陳其邁、副議長曾副議長今天上午在議會接待參訪團。副議長曾俊傑說，年少曾在澳洲留學，充滿美好的青春回憶，南澳有美景、美食和美酒，希望有機會去阿得雷德德品嘗葡萄酒。
南澳州議會跨黨派友台小組共同主席吳桐說，高雄發展科技與潔淨能源，南澳州也在推動新能源產業，正斥資數億資金建設綠氫能發電廠，希望加強產業合作。市府表示，雙方聚焦人權、原住民文化以及氫能發展等議題。
陳其邁表示，南澳州是個獲得上帝賜福的地方，南澳州阿得雷德代表澳洲多元文化的城市，如同高雄也有16族原住民，也有著多元文化；南澳州非常漂亮，最能代表澳州，就如同高雄最能代表台灣精神與文化。南澳州在能源轉型或淨零排放路徑等領域，高雄可借鏡學習。
除參訪議會外，高雄市議會國民外交促進會長、議員林智鴻也安排小組成員赴金馬賓館、金屬工業研究發展中心等地參訪。
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