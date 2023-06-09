屏東縣民公園獲全球卓越建設銀獎 拿下第18座國際獎

2023全球卓越建設獎（FIABCI World Prixd'Excellence Awards）頒獎典禮於台灣時間今天上午在美國邁阿密舉行，屏東縣民公園獲環境類銀獎，已是縣民公園拿下的第18座國際獎。

屏東縣民公園是縣府將荒廢27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入全新的殺蛇溪水岸，打造以工業遺構為核心的複合水岸廊道園區，獨特的設計，創造了銜古接今的全新地景，讓舊工業遺址以多元生態的休閒體驗樣貌再生。

屏東縣民公園陸續得到美國繆斯設計獎MUSEDesign Awards首獎、義大利國際設計獎 A'DesignAward、2021美國Architizer -A + AWARDS人氣獎及2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎、德國創新建築設計獎等國際獎項，今天再獲全球卓越建設獎環境類銀獎肯定，已拿下18座國際獎，為縣民公園再添光彩。

屏東縣長周春米表示，縣民公園自開園以來在建築設計、影片及屏東燈節燈區等已連獲國際獎項，再度獲獎，這是國際對屏東實力的肯定。

「一個人，走得快；一群人，走得遠」。周春米強調，這就是團隊的力量，屏東多項建設、設計在國際上頻頻獲獎，團隊在有限的資源下完成最艱難的挑戰，凝聚城市光榮感，讓屏東成為安居樂業的希望城市。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，全球卓越建設獎由世界不動產聯盟（FIABCI）舉辦，展現世界不動產聯盟具體理想的建築典範且肯定具創新的最佳卓越建設作品，可在全球超過70個國家及100多個世界專業組織作品中評比脫穎而出，是建築界的最高榮耀。