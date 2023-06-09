左營軍港擴建恐導致蚵仔寮漁港淤積 市府稱已向軍方反映

高雄左營軍港正進行第二港口擴建計畫，高市議員蔡金晏指出，未來軍港北堤延伸外海1500公尺，恰巧位在典寶溪南側出海口，防波堤會讓海域變得不穩定及產生淤砂，恐影響800公尺外的蚵仔寮漁港船隻作業。海洋局表示，漁民憂心蚵仔寮漁港會因軍港擴建產生淤積，已向軍方反映，會持續溝通。

為改善海軍高雄左營基地出入口問題，軍方依據「威海計畫」在左營進行第二港口擴建工程，相關工程今年5月已決標，預計2023年全部完工。

高市議會今日總質詢，議員蔡金晏指出，高雄南北海岸各有兩大計畫，南方是洲際二期，北方則為左營海軍威海計畫，軍港北堤預定延伸外海1500至1600公尺，請問市府有無掌握？水利局長蔡長展回應，軍方在設計階段應會進行水工模型試驗，不過基本上漂沙、留沙可能會造成影響。

蔡金晏進一步指出，軍港北堤位在典寶溪南側，可能會產生突堤效應，不僅防波堤會讓海水海域變成不穩定，波浪變化很大，淤沙也可能回堵河口，軍港北邊就是蚵仔寮漁港，可能影響相關海域安全，海洋局要如何因應？