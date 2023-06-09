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絕美日暈宛如上帝之眼 高雄網友高壓電塔旁幸運捕捉
近日全台各地都是多雲到晴的穩定天氣，不少民眾捕捉到天空出現猶如「上帝之眼」的日暈奇景，中央氣象局長鄭明典在臉書上說明，日暈在卷雲天空較易出現，是太陽和有弧度的光影所形成的「大眼睛」。
前天，鄭明典在臉書上分享陳姓網友拍下的多重日暈，讓不少民眾感到驚奇，這幾天紛紛好奇地抬頭等待捕捉這樣的天空異象，高雄阿蓮鄭姓網友今天幸運在高壓電塔旁拍攝到美麗的日暈光輝，頗有意境之美。
據南瀛天文館說明，日暈是大氣中的冰晶（通常是由卷狀雲帶來）經折射或反射的光學現象，當太陽光射入冰晶時，反射於人類眼睛，產生環狀或弧狀的卷圈，比較常出現的日暈是在太陽周圍22°的暈，內圈為紅色、外圈為紫色。
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