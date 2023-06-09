絕美日暈宛如上帝之眼 高雄網友高壓電塔旁幸運捕捉

近日全台各地都是多雲到晴的穩定天氣，不少民眾捕捉到天空出現猶如「上帝之眼」的日暈奇景，中央氣象局長鄭明典在臉書上說明，日暈在卷雲天空較易出現，是太陽和有弧度的光影所形成的「大眼睛」。

前天，鄭明典在臉書上分享陳姓網友拍下的多重日暈，讓不少民眾感到驚奇，這幾天紛紛好奇地抬頭等待捕捉這樣的天空異象，高雄阿蓮鄭姓網友今天幸運在高壓電塔旁拍攝到美麗的日暈光輝，頗有意境之美。