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高市慶祝警察節表揚14人 朱宣怡當選全國模範警察

中央社／ 高雄9日電

慶祝6月15日警察節，高雄市警局今天提早表揚7名模範警察、1名鑑識楷模、3名失蹤人員查尋績優及3名績優資深警察，今年由資訊室女警務員朱宣怡獲得全國模範警察殊榮。

高雄市政府警察局今天上午9時在市警局3樓大禮堂舉辦「112年慶祝警察節活動」，表揚7名模範警察、1名鑑識楷模、3名失蹤人員查尋績優及3名績優資深警察獎章。繼去年由左營分局偵查佐徐筱婷獲得全國模範警察後，今年再度由發揮資訊專長的資訊室警務員朱宣怡獲得全國模範警察殊榮，足見巾幗不讓鬚眉，女警在警界持續大放異彩。

市警局發布新聞稿指出，朱宣怡因陸續開發AI情資整合偵蒐平台、3D街頭暴力預警、建置青少年保護及關懷管理等系統，不僅有效運用資訊科技及大數據於案件偵辦，榮獲2021、2022年IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍、代表高雄市參加「國際數據資訊有限公司」2021年IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍；並獲選111年內政部警政署警政勤（業）務創新精進作為優等等功績。

高市副警局長葉超鴻致詞表示，「大家真的辛苦了，有你們，治安會更好」，期許全體警察達成「治安守護，貼心服務、市民有感」目標，全力營造「民眾安心、社會安寧、國家安全」治安環境，更感激警察們最堅實温暖後盾-警眷。

警察 高雄市

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