好市多要搬家都市計畫還沒做 議員籲加速助產業發展

高雄市府在港區周遭，打造「亞灣5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0」要打造創新基地及成為企業國際門戶，不過市議員黃香菽說，好市多已經要遷至特貿七土地，但亞灣周遭仍有許多土地應做都市計畫通盤檢討。副市長林欽榮回應，6月底就會開始進行。

黃香菽今天在議會總質詢時讚賞高雄是「很棒的城市」，港灣條件近似日本橫濱，但也遇到相同的問題就是，發展商業同時其實無法帶動人潮，因為周遭沒有住宅區，亞灣周邊如特貿七多區土地都無法蓋住宅大樓，應適度平衡商業與住宅比例。

黃香菽說，好市多都已經要搬遷，許多土地也都開始做招商，但都市計畫變更及檢討都還沒做，提醒市府要加快腳步，讓亞灣區帶動高雄產業發展。