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好市多要搬家都市計畫還沒做 議員籲加速助產業發展

聯合報／ 記者任義宇徐白櫻／高雄即時報導
亞灣區周邊土地住宅區少，尤其成功路以西依現行都市計畫無法蓋住宅，市府說會在通盤檢討後做調整。記者任義宇／攝影
亞灣區周邊土地住宅區少，尤其成功路以西依現行都市計畫無法蓋住宅，市府說會在通盤檢討後做調整。記者任義宇／攝影

高雄市府在港區周遭，打造「亞灣5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0」要打造創新基地及成為企業國際門戶，不過市議員黃香菽說，好市多已經要遷至特貿七土地，但亞灣周遭仍有許多土地應做都市計畫通盤檢討。副市長林欽榮回應，6月底就會開始進行。

黃香菽今天在議會總質詢時讚賞高雄是「很棒的城市」，港灣條件近似日本橫濱，但也遇到相同的問題就是，發展商業同時其實無法帶動人潮，因為周遭沒有住宅區，亞灣周邊如特貿七多區土地都無法蓋住宅大樓，應適度平衡商業與住宅比例。

黃香菽說，好市多都已經要搬遷，許多土地也都開始做招商，但都市計畫變更及檢討都還沒做，提醒市府要加快腳步，讓亞灣區帶動高雄產業發展。

高雄副市長林欽榮答詢時說，現行都市計畫是1999年制定，當時計畫讓成功路以西完全無法開發住宅，這部分會在今年6月底開始做都市計畫通盤檢討，朝向開放住宅為目標；市長陳其邁也說，都市經畫應根據時代趨勢做改變，未來會配合亞灣區發展做調整。

高雄市議員黃香菽說亞灣區周遭仍有許多土地需要做檢討，提醒市府應加速讓產業發展。記者任義宇／攝影
高雄市議員黃香菽說亞灣區周遭仍有許多土地需要做檢討，提醒市府應加速讓產業發展。記者任義宇／攝影

都市計畫 好市多 陳其邁 林欽榮

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