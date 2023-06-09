屏東TPASS月票299搭到飽 6/15起屏東恆春來回就回本

屏東地形狹長，通勤、通學族往返頻繁，為減輕民眾乘車負擔，屏東縣府搶先於6月15日推出屏東公車暢行月票，為第1個非直轄市推出境內月票方案的縣市，每月僅需299元即可無限搭乘縣境內市區公車、公路客運，還享有公共自行車前30分鐘免費，優惠方案不分對象均可購買。

屏東縣於6月15日推出境內「公車暢行299元月票方案」，可無限搭乘屏東縣境內市區公車、公路客運及公共自行車，預計3千名民眾受惠；另屏東境內無限暢行399元方案（含臺鐵）及南高屏跨域生活圈999元方案，將配合台鐵時程，預計7月推出。

「屏東恆春來回一趟就回本」，屏東客運董事長郭子義表示，從屏東市搭乘公路客運往恆春鎮單趟車資為284元，只要來回搭乘就回本，「服務不打折」，駕駛與車輛的高品質也絕不因優惠而有所改變，歡迎有需求的民眾選購使用。

縣長周春米表示，「屏東好行、台灣好行」，屏東縣為非6都中首推月票方案的縣市，299月票能不限次數搭乘縣內公車、公路客運、小黃公車、YouBike等，受益族群涵括通勤、通學、返鄉等族群，也降低長輩就醫交通上的負擔，更結合觀光熱點提升收益。

她說，疫情過後推出優惠方案，期盼恢復民眾搭乘大眾運具的習慣，減少使用私人運具，降低碳排放、友善環境，一同朝淨零碳排的目標邁進。

交旅處表示，本次月票方案屏東縣與高雄市、台南市攜手共同採用「MeNGo」平台販售，民眾於6月15日上午11點起可直接上網於平台操作選購方案、綁定卡片。此外，屏東、潮州火車站服務台也將有專人臨櫃協助綁定，提供諮詢服務