影／屏東東港黑鮪魚大豐收 今進港438尾破單日紀錄

今年是黑鮪魚豐收年，屏東東港漁港繼昨天創下單日260尾進港大量，拍賣均價每公斤也下跌45元來到創新低的211.1元；今天一早漁船陸續進港，單日進港尾數438尾，再破紀錄，東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今天成易量411尾，是近10年來單日成交量最高的尾數，肉質鮮度佳的每公斤成交價是450元，最低價來到110元，

東港漁港黑鮪魚進港量5月中旬開始加溫，連續多日攀升到單日百尾以上，今天單日進港438尾，再破昨天單日260尾進港大量，漁港幾乎被漁貨給占滿道路，不少買家穿梭其中，摩拳擦掌準備下手；吳姓黑鮪買家說，最近量大價跌，是下手的好時機，但肉質鮮度特佳的黑鮪很搶手，維持在每公斤400元以上，價格還是居高不下。

東港漁港一直是全台黑鮪到港拍賣數量最高的漁港，已連續4年突破2600尾關卡，今天爆出438尾進港超大量，已累積逾4000尾，確定創下近年新高數量紀錄；拍賣均價也從4月中丑首尾拍出的每公斤1000多元高價，跌到昨天每公斤211元的新低價；東港區漁會說，現在價格可說是實惠又親民，民眾想品嘗肉質鮮美的黑鮪魚，正是時候。