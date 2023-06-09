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屏東第9期大店長結訓 29名學員扎實蹲點打造在地品牌

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣第9期大店長課程今上午舉辦結訓典禮，29名學員扎實蹲點打造在地品牌。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程今上午舉辦結訓典禮，29名學員扎實蹲點打造在地品牌。記者張已亷／攝影

屏東第9期「大店長課程」學員歷經8周培訓，29名青年創業家今上午齊聚青創中心舉辦結訓典禮，縣長周春米到場頒發結訓證書祝賀。「以你們為榮」，縣長周春米說，大店長課程邁入第9年，藉由學長姐相互激盪，互助學習，已培育超過200名在地青年創業家，「人生事業剛開始」期勉來自屏東各鄉鎮的店長，深耕在地，生意鴻圖大展。

「大店長課程」自2015年開辦至今共培育245名屏東在地青年創業家，第9期基礎營運班課程自4月18日開課，有29名來自工程、藝術文化、農、水產批發、餐飲等行業的青年創業家，經過8周的密集訓練完成學業，精進自身能力回饋故鄉，於今結訓典禮擺設成果攤位，展現店家特色。

縣長周春米表示，課程9年來，北從高樹，南至恆春，培育大店長不斷茁壯、開枝扇葉，學員彼此相互激盪，培養自身專業，打造屏東品牌，另外還有農業大學與相關職訓單位，讓學員們能帶著創業的願景，持續精進擾動地方，在地方扎實蹲點再跳高向前。

國民餐廳第2代接班人張葳葳表示，餐廳創始於1970年，深耕屏東52年，當初決定返鄉接棒，是想守住不變的美味，推廣店內烤鴨、羊肉爐等招牌菜，加入第9期大店長課程後，學習創業知識，吸收歷屆學長姐分享的品牌文化與營運策略，大幅提升自身組織訓練能力，更新店內迎賓規畫與人員管理，讓她更有自信能將50年始終如一的美味及回憶保留下去。

屏東縣第9期大店長課程學員張葳葳（中）表示，參與課程，學習創業知識，大幅提升組織訓練能力，讓她更有自信能夠保留老店美味。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程學員張葳葳（中）表示，參與課程，學習創業知識，大幅提升組織訓練能力，讓她更有自信能夠保留老店美味。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程今上午舉辦結訓典禮，29名學員扎實蹲點打造在地品牌。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程今上午舉辦結訓典禮，29名學員扎實蹲點打造在地品牌。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程今上午舉辦結訓典禮，29名學員扎實蹲點打造在地品牌。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程今上午舉辦結訓典禮，29名學員扎實蹲點打造在地品牌。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程今上午舉辦結訓典禮，屏東縣長周春米出席祝賀。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程今上午舉辦結訓典禮，屏東縣長周春米出席祝賀。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程今上午結訓，29名學員扎實蹲點打造在地品牌，於典禮場地外擺設成果攤位，展現店家特色。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期大店長課程今上午結訓，29名學員扎實蹲點打造在地品牌，於典禮場地外擺設成果攤位，展現店家特色。記者張已亷／攝影

屏東 青年

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