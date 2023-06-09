快訊

鍾沛君爆料文藏1細節 眼尖鄉民曝「有證據」：坐等畫面流出

滷味界LV！白冰冰、美鳳姐曾是座上賓！台北近50年滷味名店月底熄燈

四海幫前幫主今公祭 千人弔唁 300警如臨大敵當場查獲強盜通緝犯

「文化幣」開放領用 高市府所轄藝文館舍全面適用

中央社／ 高雄9日電

文化部成年禮金日前開放領用，高雄市文化局今天表示，所轄藝文館舍與自營賣店在第1時間申請成為文化幣藝文消費點、全面適用，歡迎全國青年利用暑假到訪高雄進行藝文體驗。

文化部推動文化成年禮金政策，18至21歲青年可領取等值新台幣1200元的文化幣，用於國內藝文產業消費。高雄市文化局今天發布新聞稿表示，文化局所轄藝文館舍與自營賣店在第1時間申請成為文化幣藝文消費點，全面適用文化幣。

文化局長王文翠表示，高雄擁有許多藝文場館、文化園區、古蹟景點，歡迎全國青年利用暑假到訪高雄進行藝文體驗。

文化局表示，文化局轄下藝文場館不僅接受文化幣購買門票，更推出50項以上園區商品優惠，同時7處演藝廳結合25個藝文團隊，推出超過50場設有5折票價優惠的「青年席位」演出節目。

此外，最受青年喜愛的駁二藝術特區內眾多店家，及打狗英國領事館文化園區、鳳儀書院、紅毛港文化園區、高雄市立歷史博物館、哈瑪星台灣鐵道館、見城館、眷村民宿等文化場域及高雄市立圖書總館，皆可使用文化幣消費。

文化局也推出多檔藝文節目，如高雄春天藝術節春美歌劇團「最後之舞」、薪傳歌仔戲劇團「望鄉之夜」與明華園天字戲劇團「長生戰紀」等，高雄市電影館6月放映多部國片，高雄市立美術館也有特展，每檔展演都充滿南方藝文能量。

高雄市立美術館 文化局 青年

延伸閱讀

高雄水情下周跳級轉綠燈？陳其邁對水情這樣看

高雄地下水抽取暴增4倍 議員鍾易仲籲重視地下水補注

高雄拚演唱會商機卻傳經濟黃牛、旅館亂象 議員憂嚇跑觀光客

「文化幣」放大了 高市逾56場演出持文化幣享半價

相關新聞

絕美日暈宛如上帝之眼 高雄網友高壓電塔旁幸運捕捉

近日全台各地都是多雲到晴的穩定天氣，不少民眾捕捉到天空出現猶如「上帝之眼」的日暈奇景，中央氣象局長鄭明典在臉書上說明，日...

左營軍港擴建恐導致蚵仔寮漁港淤積 市府稱已向軍方反映

高雄左營軍港正進行第二港口擴建計畫，高市議員蔡金晏指出，未來軍港北堤延伸外海1500公尺，恰巧位在典寶溪南側出海口，防波...

睽違 10 年金酒公司再次招考生產線員工 將錄取50人

睽違 10 年，金酒公司今天宣布將再次招考生產線員工，預計招考錄取 50 名釀酒生產線員工候用，起薪有32220元金酒公...

屏東TPASS月票299搭到飽 6/15起屏東恆春來回就回本

屏東地形狹長，通勤、通學族往返頻繁，為減輕民眾乘車負擔，屏東縣府搶先於6月15日推出屏東公車暢行月票，為第1個非直轄市推...

好市多要搬家都市計畫還沒做 議員籲加速助產業發展

高雄市府在港區周遭，打造「亞灣5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0」要打造創新基地及成為企業國際門戶，不過市議員黃香菽...

影／屏東東港黑鮪魚大豐收 今進港438尾破單日紀錄

今年是黑鮪魚豐收年，屏東東港漁港繼昨天創下單日260尾進港大量，拍賣均價每公斤也下跌45元來到創新低的211.1元；今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦