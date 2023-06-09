「文化幣」開放領用 高市府所轄藝文館舍全面適用
文化部成年禮金日前開放領用，高雄市文化局今天表示，所轄藝文館舍與自營賣店在第1時間申請成為文化幣藝文消費點、全面適用，歡迎全國青年利用暑假到訪高雄進行藝文體驗。
文化部推動文化成年禮金政策，18至21歲青年可領取等值新台幣1200元的文化幣，用於國內藝文產業消費。高雄市文化局今天發布新聞稿表示，文化局所轄藝文館舍與自營賣店在第1時間申請成為文化幣藝文消費點，全面適用文化幣。
文化局長王文翠表示，高雄擁有許多藝文場館、文化園區、古蹟景點，歡迎全國青年利用暑假到訪高雄進行藝文體驗。
文化局表示，文化局轄下藝文場館不僅接受文化幣購買門票，更推出50項以上園區商品優惠，同時7處演藝廳結合25個藝文團隊，推出超過50場設有5折票價優惠的「青年席位」演出節目。
此外，最受青年喜愛的駁二藝術特區內眾多店家，及打狗英國領事館文化園區、鳳儀書院、紅毛港文化園區、高雄市立歷史博物館、哈瑪星台灣鐵道館、見城館、眷村民宿等文化場域及高雄市立圖書總館，皆可使用文化幣消費。
文化局也推出多檔藝文節目，如高雄春天藝術節春美歌劇團「最後之舞」、薪傳歌仔戲劇團「望鄉之夜」與明華園天字戲劇團「長生戰紀」等，高雄市電影館6月放映多部國片，高雄市立美術館也有特展，每檔展演都充滿南方藝文能量。
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