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高雄水情轉樂觀 陳其邁：下週可望燈號轉綠燈

中央社／ 高雄9日電

進入汛期，高雄迎來數波降雨，水情緩解。高雄市長陳其邁今天表示，高屏溪川流量提升，且據氣象局等資料預判，未來水情轉樂觀，水情燈號預估下週有機會轉為水情提醒的綠燈。

高雄市目前水情燈號為橙燈的減量供水，陳其邁今天上午在市議會接受媒體聯訪表示，高雄水情判斷是以連2週高屏溪川流量超過20cms（立方公尺/秒）作為判定標準，今天高屏溪川流量逾30cms。另外據中央氣象局等資料預判，未來水情將轉向樂觀。

陳其邁表示，昨天有跟水利署討論，預估下週高雄水情有機會轉為水情提醒的綠燈。如改為綠燈，相關管制措施就會放寬，包括游泳池、產業用水等都會全面恢復。

此外，針對多元開發水資源，陳其邁說，水利署也承諾將編列地下水補注計畫，市府會跟中央針對明年水情做超前部署。

對於新北市幼兒園發生疑餵藥案，陳其邁說，已責成高雄市教育局、衛生局、社會局聯合稽查，將針對該連鎖集團全面徹查。此案涉及的藥物「巴比妥」屬管制藥品，市府也會由衛生局主責，針對診所、醫療院所等同步清查開立藥物情形。

另外，高雄市水利局今天發布新聞稿表示，市府與中央合作鑿設抗旱水井位於高屏溪右岸大樹區，大樹區地質為砂礫石層，地下水蘊含量豐沛，沒有地層下陷問題。

水利局指出，抗旱水井抽用期間，水利署嚴格監控抽水量及水位變化，均符合地下水位管理警戒範圍，並無超抽；且於降雨後高屏溪川流量上升後立即停用，依目前觀測資料地下水位已快速回升5.6公尺以上。

此外，水利署已於大樹區高屏溪攔河堰管理中心設置固定站監測地表高程連續變化趨勢，以利地下水保育與使用平衡。

高屏溪 地下水 陳其邁 水利局

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