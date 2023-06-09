旗津風箏節今年連辦三周 加碼水樂園讓孩子放電

高雄去年拚疫後觀光，觀光局舉辦首次旗津風車節，兩天活動就湧入逾7萬人次造訪，今年活動延長，自7月22日起一連3周的周六、日舉辦，還加碼受孩童歡迎的大型氣墊水樂園，讓家長在暑假期間，能帶小朋友盡情玩樂放電。

觀光局長高閔琳表示，去年旗津風箏節有壯觀的大魚風箏齊聚旗津天空，透過網路分享及觀光局4K即時影像宣傳，吸引許多人慕名而來，因人潮眾多聽到很多希望延長活動的聲音，因此今年特別將活動天數由原本天2延長至6天，一連三周的周末都能到旗津感受風箏節魅力。

高閔琳也說，這次活動每周都會打造不同主題風箏展演，還搭配有6座大型的氣墊水樂園，讓小朋友免費玩到飽，除可延長留客時間增加在地消費，也提供家長帶小朋友盡情放電，還能玩水看夕陽、逛老街大啖美味海鮮與美食，享受旗津熱情活力。