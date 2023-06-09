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高市衛生局抽查零食夾娃娃機一成不合格！ 最高罰300萬元
零食娃娃機越來越流行，高雄市政府衛生局為保障消費者權益，以隨機抽檢方式，稽查轄內104處夾娃娃機店，查獲5家業者所屬的84台機台資訊標示違規。其中位於高雄夢時代的夢想夾親子樂園，有76台機台的外部業者資訊未標示。衛生局說，違規業者將依違反食品安全衛生管理法，處3萬元至300萬元罰鍰。
衛生局表示，俗稱夾娃娃機的自助選物販賣機，販售食品日益多樣化，為保障消費者權益，衛生局啟動自助選物販賣機稽查專案，查核重點在業者資訊是否張貼於機台外部、機台內擺售的食品標示是否符合規定以及食品有無逾有效日期。
衛生局說，從今年5月10日起22天內，隨機抽檢轄內104處自助選物販賣機店，查核3177台機台，陳列擺售食品佔863台，其中84台（9.73%）業者資訊未標示或標示不全，將依違反食品安全衛生管理法第25條暨47條規定，處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。
至於機台內販售食品的中文標示、內容物名稱、淨重容量、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商名稱等，均未查獲不合格，也未發現產品的有效期限逾期。
衛生局提醒，「自動販賣機販售食品之標示規定」在2017年7月1日施行，應於機台外部明顯標示販賣業者資訊，包括業者名稱或姓名、地址及電話號碼。
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