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求職照過來！高雄2科技園區徵才 一美商祭出80K高薪

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市勞工局徵才活動6月10日起登場，高市2科技園區共釋出超過1300個工作機會。圖／高市勞工局提供
高市勞工局徵才活動6月10日起登場，高市2科技園區共釋出超過1300個工作機會。圖／高市勞工局提供

畢業季到來，高雄楠梓、前鎮科技產業園區分別在6月10日、13日辦理徵才，其中楠梓園區將釋出1200個職缺，前150領求職表民眾可獲刮刮樂兌獎。一家美商公司更開出80K高薪搶人。

楠梓科技產業園區10日先發的中型徵才活動，區內有日月光、穎崴科技等6家企業，區外有群創科技、長榮航勤、燁聯鋼鐵、萬機鋼鐵、義大開發、新光三越等27家業者參加，其中以美商優比速物流開出倉儲物流主任缺，月薪80K，工業工程專員起薪約53K，知名飲茶和億生活公司(添好運)店經理更開出51K，薪資誘人。

高市勞工局指這次徵才有辦早鳥活動，前150名領求職登記表的民眾，可獲「求職好運刮刮樂」兌換獎品。

位在南高雄的前鎮科技產業園區13日也與勞工局訓練就業中心合辦徵才活動，各產業類別超過30家廠商所釋出職缺，含各產業工程師、技術員、儲備幹部、服務員等；高雄晶傑達就開出設備技術員、工業工程師、LCM設備工程師等近10個名額。活動相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢。

求職 徵才活動 職缺

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