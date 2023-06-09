36歲金門子弟楊上德 任政院金馬中心執行長

行政院金馬聯合服務中心執行長懸缺近4個月，由36歲的楊上德接任。楊上德說，首要任務就是拜會中央駐金各單位，增加中心跟其他各部會的縱向聯繫，持續辦地區首長會報，讓金門、馬祖跟行政院有溝通橋梁。

楊上德表示，他是土生土長的金門子弟，父母是金門農工職校教師，家中有3個兄弟姊妹，大學考上政大歷史，但他覺得自己還是喜愛法律，於是獨自一人到台北市南陽街補習重考，最後如願考上台大法律。畢業後考上律師，因服兵役，2014年才執業，迄今當了快10年的律師，曾幫不少政治人物打過當選無效的官司，最常處理民法公司法的相關訴訟。如今獲邀擔任行政院金馬聯合服務中心執行長，上任半個月每天都忙到深夜11點才下班。