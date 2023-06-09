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高市原民故事館1周只開2天 議員促善用

聯合報／ 記者任義宇／高雄報導
高市原民故事館耗資6000萬整修，議員王義雄質疑每周開兩天，要求多加活化利用。圖／高市原民會提供
高市原民故事館耗資6000萬整修，議員王義雄質疑每周開兩天，要求多加活化利用。圖／高市原民會提供

高雄市原住民故事館今年4月23日重新開放，議員質疑整修工程投入6000萬，每周僅周六、日開放4層樓建物也僅使用1樓及部分地下室，錢既然花了就不應再閒置下去，市長陳其邁指會加強園區文化保存內容，並規畫部分原民運動會項目在此舉行，活化善用。

高市原住民故事館位在前鎮區翠亨北路，議員王義雄認為整建啟用後功能不彰，指前鎮、小港有3000多名原住民人口，需有交流活動場地，2020年整修後好不容易開放，卻未善加利用，「6000多萬已可蓋全新場館，市府應提出檢討與規畫」。

他說，原民故事館周邊綠地公園目前規畫有圓形廣場、原民聚會所、原民藝品陳列區，建議擴大為「原住民主題特色多功能園區」，彰顯城市多元族群特色。

原民會主委洪羽珊說，由於故事館3樓規畫供作原住民日照中心，目前施作中，為不影響施工進度並維護民眾安全，第一階段只開放周六、日，而4樓規畫為部落大學上課空間，已積極爭取經費建置內部設備。現階段開放的1樓及地下室空間規畫有農特產展示、VR、AR原民文化體驗、閱讀及兒童遊憩區等。

陳其邁指故事館周邊可規畫舉辦原民運動會，並加強文化保存內容讓市民更認識原民文化；原民主題園區部分計畫到國立原住民族博物館做，腹地較大。

原住民 陳其邁 議員

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