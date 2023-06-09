水源保護區受限多 大樹區居民喊不公

大樹區承擔大高雄地區8成用水，議員質詢指回饋金數十年不變，水源保護區土地開發受限多，影響發展及地價，連建房子都要繳回饋金，有人一繳2、30萬元，大喊不公，也有業者設廠申請程序複雜，費時4年才完成，哀嘆住保護區是懲罰，水公司的回饋金也未隨物價調整，要求市長陳其邁主持公道，陳允諾市府會整理資料，協助爭取提高回饋標準。

高屏溪供應大高雄用水，單日取水量約100萬公噸，高屏攔河堰上游的大樹、旗山、美濃等10個沿岸行政區都劃入水質水量保護區。議員吳利成質詢指出，高雄單日用水約150萬公噸，大樹攔河堰即供應100萬公噸，還開鑿上百口水井提供地下水、伏流水，承擔大高雄8成用水，但水源保護區的地價及發展跟市區天壤之別。

吳利成表示，仁武、鳥松土地1坪10幾萬元，旗山、美濃及大樹等區鄰近坡地的舊房子拆除重建則要繳幾10萬元回饋金，「市長要替居民主持公道」。大樹區許姓里長數年前翻建老宅就繳了20多萬元，向農業局抗議無效。

農業局表示，鑑於坡地保育需求，法令明定若依法開發作其他利用，就需交回饋金，上繳林務局作為山坡地保育與林業工作用途。

旗美地區有食品加工業者說，他的工廠土地多年前從農地變更工業用地繳了近30萬元，因面積超過500平方公尺還需環評，又花數10萬元寫申請書，因位於水源保護區，土壤、空氣及廢棄物等都要審，公文往返花錢又花時間，拖了4年才設廠，反觀非保護區最快1年就可完成設廠。

吳利成也抱怨，水公司對水源區的回饋金未隨物價上漲而調整，市府應該主持公道。

九曲里長潘德勝說，高市缺水就在大樹鑿井，居民承擔地層下陷風險，市府及水公司未照顧居民。陳其邁回應，國營事業及公家機關各依據目的事業法規設有回饋標準，水公司調整回饋金需多一點作業時間，市府會重新整理資料協商，爭取提高回饋金。