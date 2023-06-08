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屏東心理諮商需求3年翻倍 衛生局開放假日解憂時段

中央社／ 屏東縣8日電

屏東縣衛生局統計心理諮商數據，諮商人次3年翻倍增加，顯示需求逐年上升，為守護縣民心理健康，衛生局除上班時段外，新增每月第2週的週六上午9時至12時，為民眾解憂。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，根據衛生福利部民國110年統計資料顯示，全國25歲至44歲青壯年年齡層輕生通報人次居高不下，而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，民眾因壓力問題導致失眠、焦慮、恐慌等情緒狀況，尋求專業心理諮詢需求也增加。

屏東衛生局表示，統計近3年諮商數據，諮商人次由民國109年的300人次提升至民國111年的789人次，顯示心理諮商需求逐年上升。

衛生局指出，目前已設置35處心理諮商駐點，包括33處鄉鎮市衛生所、內埔區社區心理衛生中心及衛生局，方便民眾就近諮商；今年起再新增假日服務，初期規劃為每月第2週的週六上午9時至12時，地點在衛生局，並將視狀況滾動式調整服務或增加時段，期能透過心理支持，提升民眾心理韌性。

縣府提及，民眾有相關需求，可至衛生局網站心理諮商預約或致電08-7370123專線預約。

衛生局 屏東縣政府 心理諮商 失眠

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