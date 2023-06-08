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澎湖花火節爆人潮 監理所邀運輸業者強化「路口禮讓」觀念

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高雄區監理所號召澎湖地區運輸業「職人」，落實停讓文化共同洗刷行人地獄之名。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所號召澎湖地區運輸業「職人」，落實停讓文化共同洗刷行人地獄之名。圖／高雄區監理所提供

隨著澎湖國際花火節及暑假旅遊旺季到來，澎湖當地大小車輛密度提高，高雄區監理所為防範交通壅塞，今結合交通部觀光局澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府公共車船管理處，共同舉辦「車輛慢看停，路口禮讓我最行」活動，宣導汽車運輸業者路口停讓人車觀念，確保當地旅遊品質。

高雄區監理所今邀民間遊覽車、計程車、小客車租賃業、運輸業公會和商業會等民間業者，一同參與「行人停看聽、車輛慢看停」活動，現場示範「慢、看、停」與「指差確認」等駕駛員路口轉彎動作及實車演練，藉此建立汽車運輸業駕駛人的安全意識。

高雄區監理所所長李瑞銘說，據道安資訊統計，行人路口肇事案件110年度全國受傷計7936件，死亡197件；111年度受傷計8722件，死亡189件，顯示行人路口事故有上升趨勢。

也因此強化駕駛「停」、「讓」意識，已成現代駕駛上路的重要觀念。李瑞銘也呼籲，運輸業者應發揮「職人」精神從自身做起，落實路口停讓的駕駛習慣帶頭改善交通秩序，才能讓外界不再譏訕台灣交通是「行人地獄」。

高雄區監理所號召澎湖地區運輸業「職人」，落實停讓文化共同洗刷行人地獄之名。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所號召澎湖地區運輸業「職人」，落實停讓文化共同洗刷行人地獄之名。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所李瑞銘所長呼籲運輸業者，帶頭發揮駕駛職人精神，一同改善交通秩序。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所李瑞銘所長呼籲運輸業者，帶頭發揮駕駛職人精神，一同改善交通秩序。圖／高雄區監理所提供

澎湖縣 行人地獄 花火節

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