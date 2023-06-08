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南高屏簽訂「好南好旅」 共推民宿產業發展

中央社／ 台南8日電

台南民宿文化發展協會、高雄市民宿發展協會及屏東縣民宿協會，今天簽訂「好南好旅」合作備忘錄，共同推動南高屏3縣市民宿產業長期發展。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市和屏東縣2020年簽訂「海市山盟」合作備忘錄，此次加入高雄市，希望南高屏3縣市打團體戰，相互提供資源與協助，推動民宿產業發展。

此次合作備忘錄的簽訂，以南高屏地形元素發想命名為「好南好旅」，合作內容包括南高屏民宿協會每年互訪1次，南高屏民宿會員享協議優惠住宿價格，南高屏共同管理「好南好旅」社群媒體（Facebook、Instagram、Line）。

台南市政府觀光旅遊局表示，南高屏各具旅遊特色，屏東坐擁豐富自然生態景觀，高雄是擁有港灣風情的大都會，台南則是富含人文歷史的古都，南高屏跨域合作，將提升區域觀光民宿行銷及服務。

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