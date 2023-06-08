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屏東旅宿業缺工 勞動部恆春辦徵才兼祭就業獎勵

中央社／ 屏東縣8日電

COVID-19疫情趨緩及暑假將至，屏東旅宿業迎接景氣復甦之際卻面臨基層人力欠缺問題，勞動部推出疫後改善缺工擴大就業方案補助鼓勵失業民眾投入旅宿業，今天在恆春舉辦徵才。

為協助旅宿業解決COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後產業基層人力缺工問題，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對缺工產業辦理專案媒合，以每月新台幣6000元至1萬3000元不等補助鼓勵失業民眾投入旅宿業。

勞動部潮州就業中心今天在恆春鎮公有市場囍宴廳舉辦徵才活動，因應疫後觀光潮，徵才活動有超過半數廠商為飯店旅宿業，包含墾丁福華、墾丁凱撒、墾丁福容、華泰瑞苑、夏都等飯店。

現場徵才的廠商表示，疫情期間旅宿業工作不穩定，造成人員大量流失，如今觀光業景氣回溫，配合政府推出的疫後改善缺工擴大就業方案，希望能順利緩解缺工情形。

另外，周邊服務與零售業也到場提供職缺，從學經歷不拘的房務員、清潔員，到專業廚師、救生員及飯店管理人員等，部分職缺起薪直接開出4萬元以上，吸引不少求職者詢問。

潮州就業中心主任楊采蘭指出，針對方案的適用資格與補助方式，將在20日於墾丁福華飯店舉辦「疫後改善缺工擴大就業方案宣導說明會」，觀光旅宿業雇主可以參與了解。

墾丁 勞動部 職缺 COVID-19 徵才活動

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