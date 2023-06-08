高雄拚演唱會商機卻傳經濟黃牛、旅館亂象 議員憂嚇跑觀光客

高雄市府今年拚演唱會商機，陸續有五月天、阿妹、BLACKPINK、大港開唱等大型演唱會，11月還有國外知名搖滾樂團Coldplay到訪高雄，卻傳出多起旅館藉機哄抬房價，黃牛更是猖狂，高雄市議員陳慧文說，發生這些事會損及高雄觀光形象，希望市府提出應對。

陳慧文今天於高雄市議會總質詢表示，高雄推動演唱會經濟，創造出1.06億觀光產值，但黃牛猖狂，還有人高價出售公關票，且黃牛也為規避法規，將交易改道至海外做交易難以追查，要求市府拚經濟同時，要顧及歌迷權益。

旅館部分陳慧文感嘆，觀光局在演唱會檔期中查獲多起旅館哄抬房價，但最高僅能開罰5萬，旅館只要多賣幾間房間就回本，建議市府調整相關罰則來遏止，否則會損及高雄觀光形象，讓旅客不敢再來高雄。

高雄市長陳其邁回應，黃牛票部分市府文化局、觀光局有跟中央NCC、經管會組跨部會小組調查；旅館部分則沉重呼籲，高雄好不容易建立演唱會、會展等經濟，也有很多大型旅宿業到高雄，不希望業者有殺雞取卵行為，市府會與公會合作，發現有哄抬情形一定會嚴加查辦。