原民故事館耗6000萬僅開兩天 議員：錢都花了不要再閒置

位於前鎮區翠亨北路的原住民故事館，於今年4月23日經整修後重新開放，高雄市議員王義雄質疑，中央及市府已投入6000萬經費，卻只有每周六、日開放參觀，四層樓建物也僅有1樓及部分地下室空間有做使用，錢都花了就不應再閒置下去。

王義雄今天於議會市政總質詢時提到，前鎮、小港地區擁有3000多名原住民人口，需有一個場地做交流與活動，自2020年開始整修的原民故事館好不容易開放，卻沒有善加利用，6000多萬經費都已可蓋全新場館，要求市府提出檢討與規畫。

王義雄也說，原民故事館周邊綠地公園，目前規劃有圓形廣場、原民聚會所、原民藝品陳列區、槌球場等，建議擴大研擬「原住民主題特色多功能園區」，讓原民族群能有空間活動外，同時彰顯城市多元族群特色。

針對原民故事館，原民會主委洪羽珊回應，故事館目前是第一階段開放，2樓空間未來有規劃原住民相關展覽，3樓預計在8月會由衛生局進駐做原民日照中心，4樓則尚在規劃中，會根據規劃項目，於明年編列預算完成修繕。

市長陳其邁說，故事館周邊園區可規畫原民運動會部分項目在此舉行，同時加強園區文化保存內容讓市民更加認識原民文化；原民主題園區部分，建議可以到未來的國立原住民族博物館來做，該處位在澄清湖旁腹地較大，更適合整合成完整園區提供民眾參觀。