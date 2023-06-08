快訊

懶人包／教你日本Suica卡綁定iPhone、Apple Watch！安卓手機也能裝ICOCA步驟教學

板橋幼兒園餵藥8童微量反應 新北教育局廢止設立許可

T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原民故事館耗6000萬僅開兩天 議員：錢都花了不要再閒置

聯合報／ 記者任義宇徐白櫻／高雄即時報導
高市議員王義雄說，原住民故事館耗費6000萬經費整修卻不善加利用，要求市府提出檢討與規畫。記者任義宇／攝影
高市議員王義雄說，原住民故事館耗費6000萬經費整修卻不善加利用，要求市府提出檢討與規畫。記者任義宇／攝影

位於前鎮區翠亨北路的原住民故事館，於今年4月23日經整修後重新開放，高雄市議員王義雄質疑，中央及市府已投入6000萬經費，卻只有每周六、日開放參觀，四層樓建物也僅有1樓及部分地下室空間有做使用，錢都花了就不應再閒置下去。

王義雄今天於議會市政總質詢時提到，前鎮、小港地區擁有3000多名原住民人口，需有一個場地做交流與活動，自2020年開始整修的原民故事館好不容易開放，卻沒有善加利用，6000多萬經費都已可蓋全新場館，要求市府提出檢討與規畫。

王義雄也說，原民故事館周邊綠地公園，目前規劃有圓形廣場、原民聚會所、原民藝品陳列區、槌球場等，建議擴大研擬「原住民主題特色多功能園區」，讓原民族群能有空間活動外，同時彰顯城市多元族群特色。

針對原民故事館，原民會主委洪羽珊回應，故事館目前是第一階段開放，2樓空間未來有規劃原住民相關展覽，3樓預計在8月會由衛生局進駐做原民日照中心，4樓則尚在規劃中，會根據規劃項目，於明年編列預算完成修繕。

市長陳其邁說，故事館周邊園區可規畫原民運動會部分項目在此舉行，同時加強園區文化保存內容讓市民更加認識原民文化；原民主題園區部分，建議可以到未來的國立原住民族博物館來做，該處位在澄清湖旁腹地較大，更適合整合成完整園區提供民眾參觀。

延伸閱讀

「山胞」修憲正名為「原住民」 前國大揭當年名稱3選一秘辛

重陽敬老禮金下修 竹市55至64歲原住民市民納入

中市原民館外簡介地圖繪中國軍機 民眾反映半年未改

金山高中原民班畢業演出有創意 學生共創「姊的故事」

相關新聞

好山好水屏東今變好多光電板 藍立委批種電種到失心瘋

蔡政府推動綠能政策，屋頂、農地、魚池到坡地的太陽能光電場如雨後春筍般蓋起，屏東縣近來發生獅子鄉楓林部落旁農地、屏鵝公路車...

原民故事館耗6000萬僅開兩天 議員：錢都花了不要再閒置

位於前鎮區翠亨北路的原住民故事館，於今年4月23日經整修後重新開放，高雄市議員王義雄質疑，中央及市府已投入6000萬經費...

屏東枋山芒果節6/10、11登場 限量評鑑禮盒1元起標拍賣

6月中旬將進入屏東愛文芒果產季大出，2023屏東枋山愛文芒果文化節本周末6/10、11日在枋山鄉八卦祖師廟前廣場舉行，現...

輕軌大順、博愛路口開工 12日起限縮車道禁止左轉

高雄環狀輕軌第二階段工程進行中，捷運局規劃自6月12日起，將大順一路與博愛路口分三階段施工，第一階段預計施工至7月31日...

澎湖七美發生男性潛水客溺水 被救上岸已無呼吸心跳

澎湖進入花火節觀光旺季遊客眾多，七美鄉海域傳出潛水客溺水意外，24歲來自台中的男性遊客到澎湖浮潛，今早發生溺水意外，消防...

柯文哲稱謝長廷是人生導師 陳其邁：導師應該不只一人

民眾黨主席柯文哲訪日時拜會駐日代表謝長廷，稱之為「人生的導師」。高雄市長陳其邁表示，他覺得柯文哲去看謝長廷是件好事，多走...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦