澎湖七美發生男性潛水客溺水 被救上岸已無呼吸心跳

澎湖進入花火節觀光旺季遊客眾多，七美鄉海域傳出潛水客溺水意外，24歲來自台中的男性遊客到澎湖浮潛，今早發生溺水意外，消防局獲報前往救援，不過這名泳客被救上岸時已無呼吸心跳，消防局人員送往七美衛生所搶救。警方證實，該名潛客急救不治，已報請檢察官釐清死因。

今早10點13分，澎湖縣消防局接獲報案，一名在七美鄉臥牛風景區浮潛的泳客溺水，旁人已將人救援上岸。

消防局指出，獲報後派遣七美分隊救護車前往救援，到達現場時，溺者已由現場民眾救起在岸上實施CPR（心肺復甦術），勤務人員接手施救，經評估呈現OHCA（無呼吸心跳）狀態，持續施予CPR、AED、建立口咽呼吸道及給氧等處置，並以長背板固定後搬運上救護車，將人送往七美衛生所搶救。

經了解，溺水者是一名來自台中市北區的男性遊客，年約24歲。澎湖縣望安分局指出，此案已報請澎湖地檢署檢察官辦理司法相驗事宜，將進一步釐清死因，並協助家屬辦理後續事宜。