國宴總鋪師、文創聯手送愛 恆基醫院療癒孤寂獨老的心

屏東恆春基督教醫院連辦18年的「粽香幸福台灣尾」活動，近3年苦於疫情間接造成的愛心物資募集不易，隨著疫情在5月降級，今年贊助單位更勝以往，恆基聯手國宴總鋪師吳嘉宏及民間公益團體、公司，分送150位獨居長者雞湯、肉粽及及民生關懷物資。

今年還有可愛的貼圖網紅「好想兔」公益出席代言，盼獨老在端午佳節前開心又療癒。

恆基「粽香幸福台灣尾」活動今年聯手「全聯佩樺圓夢社會福利基金會」、「興旺電子有限公司」、「福泉食味外燴辦桌商行」，在地恆春「協助防飢餐館協會」；國宴總鋪師吳嘉宏（小泉師）從台南專程南下現場烹飪，防飢協會則手工製作600顆肉粽，加上各種民生物資和貼圖網紅「好想兔」、「小賤狗」公益出席代言，讓獨居長者吃到熱騰騰的料理和滿滿關懷。

恆基院長黃健榮與總鋪師小泉師帶著關懷物資前往訪視獨居長輩，65歲的黃阿嬤一看到「好想兔」玩偶進到家中，開心抱著兔子直說「好可愛！」；黃健榮也叮嚀長期血糖控制的阿嬤，「粽子一天吃一顆就好，不要吃太多哦！」透過適量的粽子享受佳節的氛圍，同時也要關注自己的健康。