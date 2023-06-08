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國宴總鋪師、文創聯手送愛 恆基醫院療癒孤寂獨老的心

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春基督教醫院長黃健榮、總鋪師小泉師和貼圖網紅「好想兔」玩偶，帶著關懷物資前往訪視獨居長輩。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院長黃健榮、總鋪師小泉師和貼圖網紅「好想兔」玩偶，帶著關懷物資前往訪視獨居長輩。圖／恆春基督教醫院提供

屏東恆春基督教醫院連辦18年的「粽香幸福台灣尾」活動，近3年苦於疫情間接造成的愛心物資募集不易，隨著疫情在5月降級，今年贊助單位更勝以往，恆基聯手國宴總鋪師吳嘉宏及民間公益團體、公司，分送150位獨居長者雞湯、肉粽及及民生關懷物資。

今年還有可愛的貼圖網紅「好想兔」公益出席代言，盼獨老在端午佳節前開心又療癒。

恆基「粽香幸福台灣尾」活動今年聯手「全聯佩樺圓夢社會福利基金會」、「興旺電子有限公司」、「福泉食味外燴辦桌商行」，在地恆春「協助防飢餐館協會」；國宴總鋪師吳嘉宏（小泉師）從台南專程南下現場烹飪，防飢協會則手工製作600顆肉粽，加上各種民生物資和貼圖網紅「好想兔」、「小賤狗」公益出席代言，讓獨居長者吃到熱騰騰的料理和滿滿關懷。

恆基院長黃健榮與總鋪師小泉師帶著關懷物資前往訪視獨居長輩，65歲的黃阿嬤一看到「好想兔」玩偶進到家中，開心抱著兔子直說「好可愛！」；黃健榮也叮嚀長期血糖控制的阿嬤，「粽子一天吃一顆就好，不要吃太多哦！」透過適量的粽子享受佳節的氛圍，同時也要關注自己的健康。

「偏鄉獨老特別需要關懷！」黃健榮說，恆春半島是觀光勝地，因產業單一化，青壯人口流失嚴重，獨居長者比例高，恆基社服部每逢佳節都舉辦愛心關懷活動，近3年因逢疫情愛心物資募集不易，隨著疫情降級，民間愛心湧入，今年規模更勝以往，感謝提供雞湯及辦桌經典美食和民生物資，還有公益代言的謙謙創藝公司的貼圖網紅「好想兔」，為台灣尾弱勢老人帶來幸福與感動。

恆春基督教醫院長黃健榮、總鋪師小泉師和貼圖網紅「好想兔」玩偶，帶著關懷物資前往訪視獨居長輩。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院長黃健榮、總鋪師小泉師和貼圖網紅「好想兔」玩偶，帶著關懷物資前往訪視獨居長輩。圖／恆春基督教醫院提供
屏東恆春基督教醫院連辦18年的「粽香幸福台灣尾」公益活動，聯手國宴總鋪師吳嘉宏及民間愛心團體、公司，分送150位獨居長者雞湯、肉粽及及民生關懷物資，還有可愛的貼圖網紅「好想兔」出席代言。圖／恆春基督教醫院提供
屏東恆春基督教醫院連辦18年的「粽香幸福台灣尾」公益活動，聯手國宴總鋪師吳嘉宏及民間愛心團體、公司，分送150位獨居長者雞湯、肉粽及及民生關懷物資，還有可愛的貼圖網紅「好想兔」出席代言。圖／恆春基督教醫院提供
國宴總鋪師吳嘉宏（小泉師）從台南南下現場烹飪美食給獨居長老。圖／恆春基督教醫院提供
國宴總鋪師吳嘉宏（小泉師）從台南南下現場烹飪美食給獨居長老。圖／恆春基督教醫院提供

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