承擔高雄用水回饋跟不上？議員吳利成：請市長主持公道

大高雄地區每日需用水約150萬噸，其中120萬噸都由大樹區境內的高屏溪攔河堰、地下水井或伏流水提供，高雄市議員吳利成說，大樹承擔大高雄用水付出不少代價，但回饋給地方的經費有些不對等，希望市長主持公道，提高回饋金提供地方發展。

吳利成今天在高雄市議會總質詢時提到，高雄每天150萬噸用水中，位於大樹的高屏溪攔河堰就提供100萬噸，大樹境內還有上百口水井提供地下水、伏流水20萬噸，承擔起大高雄地區八成用水，地方居民卻要面對土地變成水源保護區難以利用，讓地方難以發展狀況。

回饋金部分吳利成說，幾十年來水公司每年回饋給大樹的經費有1000萬，但在萬物皆漲的時代顯得有些不足，試算若每度水回饋地方0.1元情況下，地方就應有4000萬補助，希望市府能介入協商，調高大樹區回饋金費。

另外，吳利成也希望205兵工廠遷移到大樹區，要提高地方補助機費，目前在地方積極爭取下僅有200萬，比較一下屏東許多國防設施回饋金都有600萬以上，恆春靶場在演訓期間更翻倍到2200萬，希望高雄市府能像屏東「硬起來」。

高雄市長陳其邁回應，各項公營事業、機關等，依據法規各自設有回饋標準，自來水部分水公司已有表達調整回饋金意願，尤其這次缺水大家都很感謝地方幫忙，要再給一點時間做協商；兵工廠部分對地方還是有些風險，會再檢討與國防部協調做調整。