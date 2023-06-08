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屏東物資銀行推廣惜食觀念 今號召志工包粽送公益團體
端午節將到，屏東縣慈善團體聯合會（屏東物資銀行）今邀請志工們包粽傳愛給公益團體，也推廣惜食，運用物資銀行即期食材包粽，今共包600顆粽子，送給公益團體、獨居長輩與身障團體。
今在屏東市龍虎宮前廣場舉行包粽，由屏慈聯志工組成，理事長曾馨嬌帶領志工們包粽，曾馨嬌說，物資銀行的物資來自全台各界愛心，綁粽子素材，運用即期品，讓物資不要浪費，推廣惜食觀念，物資分享給公益團體，加上疫情解封了，久違舉辦包粽送愛心，感謝龍虎宮提供場地讓活動順利舉行。
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