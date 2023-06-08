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疫後觀眾回流！嘉義秀泰票價漲 映89影城、嘉年華戲院不跟進

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秀泰影城公告，因電費、人事成本上漲，昨天起調整票價，嘉義秀泰影城漲10元，早場票漲20元，強檔電影「變形金剛」上映首日，不少影迷到嘉義秀泰影城觀看。記者魯永明／攝影
秀泰影城公告，因電費、人事成本上漲，昨天起調整票價，嘉義秀泰影城漲10元，早場票漲20元，強檔電影「變形金剛」上映首日，不少影迷到嘉義秀泰影城觀看。記者魯永明／攝影

疫情解封，觀眾又進電影院，隨著強檔電影陸續上映，電影院榮景再現；秀泰影城公告，因電費、人事成本上漲，昨天起調整票價，全台各連鎖影城平均漲10至30元，嘉義秀泰影城漲10元，早場票漲20元；映89嘉義影城、嘉年華戲院都未調漲，3家影城、戲院票價，仍以投資最大、擁有最多種版本觀影選擇的映89票價最高。

強檔電影「變形金剛」昨天上映首日，不少影迷到嘉義秀泰影城買票觀看，全票由290元漲到300元，半票260元漲到270元，許多觀眾說，調漲10元可以接受，希望提高服務，嘉義秀泰票價比都會區一張電影全票超過300元還便宜，300元相當一客套餐價格。

觀眾說，上周看電影全票290元，現在漲到300元，秀泰影城從昨天起調漲票價10至30元，各地區調幅不太一樣，欣欣秀泰全票從290元漲到310元，早場票從200元漲到230元，高雄夢時代及高雄台鋁票價沒有調整；嘉義秀泰影城漲10元，早場票漲20元。

秀泰影城林姓公關說，疫情期間衝擊電影院，疫情解封觀眾回流，考量電費、人事、營運成本調漲，票價依各地區觀眾、消費物價及競爭同業票價綜合評估訂定，嘉義秀泰2Ｄ、3Ｄ影廳全票、半票各漲10元，早場漲20元。

嘉義in（映）89豪華影城是全台擁有最多種版本觀影選擇的電影院，票價未調漲，影廳有COACH、IMAX、LUXE、MX4D，全票320元至530元不等；經營最久的嘉年華影城也未調漲，全票230元、半票210元。三家影城、戲院都有會員制，加入會員看電影有會員優惠價。

秀泰影城公告，因電費、人事成本上漲，昨天起調整票價，嘉義秀泰影城漲10元，早場票漲20元，強檔電影「變形金剛」上映首日，不少影迷到嘉義秀泰影城觀看。記者魯永明／攝影
秀泰影城公告，因電費、人事成本上漲，昨天起調整票價，嘉義秀泰影城漲10元，早場票漲20元，強檔電影「變形金剛」上映首日，不少影迷到嘉義秀泰影城觀看。記者魯永明／攝影

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