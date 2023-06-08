187縣道車禍多 議會現勘要求拓寬

屏東縣內埔鄉中林路縣道187是往來屏科大要道，周邊與台24線三地門鄉、瑪家鄉與縣道185沿山公路形成公路系統路網，中林路到科大北路一帶，因路寬不足，交岔路口多，易造成汽機車爭道、車禍頻繁，地方盼道路拓寬，縣長周春米說，會持續向中央爭取經費，該路段工程因在集水區，要辦理環評，會加速處理。

縣議員徐榮耀昨將總質詢時間移到內埔鄉中林路段會勘，周春米率副縣長、秘書長、水利處長、工務處長、客務處長、民政處長與環保局長到場，傾聽民眾訴求。

連任7屆議員的徐榮耀說，縣道187是屏科大學生必經道路，187線龍泉到水門段、187甲內埔東勢到龍泉段已拓寬完工，剩下187屏科大中林路段銜接龍泉，他接獲地方反映，該路段學生數多，交通流量大，考量安全必須盡快拓寬。

中林村長鄭永烘憂心說，中林路路況筆直，有銜接其他岔路產業道路，從村莊駛出到十字路口相當危險，一年累計發生10多件車禍，拓寬後也要做好交通號誌改善。

工務處長楊慶哲說，考量到大學生、鄉親進出安全，將提出短中長期改善計畫，拓寬工程經費2億6千萬元，會持續向中央爭取。