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議員憂捷運包商品質 市府:掌握中

聯合報／ 記者楊適群王昭月／高雄報導

高雄小港、林園捷運沿線機電及軌道工程已發包，土建工程卻流標，市議員邱于軒昨質詢關切期程是否延後，更點出捷運岡山路竹及林園小港線均由具有「黑歷史」的現代樂鐵承攬，令人擔憂。

副市長林欽榮回應，現代樂鐵是行政院工程會認證合格廠商，不是當時的現代精工，市府均有掌握狀況，也有信心。

邱于軒質詢捷運小港林園線進度，指該案周邊土地因採取區段徵收，搞得地方雞飛狗跳，據國內外媒體報導，承攬工程的現代樂鐵曾有很多黑歷史，品質讓人憂心。

林欽榮答詢表示，小港林園線包括機電、軌道系統已發包完成，土建工程因流標，依行政院規定重整再呈報重審，全案朝今年動工為目標。

邱于軒說，岡山路竹及小港林園線的機電系統與列車交由現代樂鐵施作，樂鐵前身是現代精工，承攬台鐵工程時曾出問題，提醒捷運局對樂鐵過去的歷史不能不知道。

「現代樂鐵已不是當時的現代精工！」林欽榮表示，現代樂鐵被行政院工程會列為合格廠商，系統標部分與德國西門子合作，市府對工程品質有信心。

捷運 林欽榮

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