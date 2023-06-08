大寮居民拉布條 反對設儲能廠

日前有能源工程公司計畫在高雄鳳山、林園區設置儲能廠，遭居民抗議作罷。近期有業者計畫在大寮區設廠，引起居民氣憤，憂心設廠恐危害生態環境並隱藏安全危機，昨到議會拉布條陳情。市長陳其邁強調，市府會幫忙把關，業者申請需和當地居民溝通且取得共識，若有不合規定或居民反對，市府不會同意設置。

大寮當地里長、居民昨帶陳情書到市議會拉布條抗議，高喊「新厝人誓死捍衛土地乾淨」，市議員邱于軒到場聲援。

邱于軒質詢時也關注儲電廠議題，她說，大寮要設置100MV儲能廠，當地3名里長及居民選擇站出來捍衛家園，業者申請沒有錯，因沒人去溝通，當地居民不清楚儲電廠計畫內容及規範，因此引發民怨。她要求市府，對申設儲電廠案應通知鄰近里長開說明會，讓地方清楚計畫內容。

經發局長廖泰翔表示，高雄市有通過「高雄市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置併網型儲能系統認定為必要公共服務設施審查要點」，業者申請過程中，要有區公所、里長、里民提供相關意見，若居民有反對意見就不會設置，會請業者和居民加強溝通。

鳳山區鎮北里長趙志成曾帶頭反對儲能廠設置案，他說，儲能廠基地距住宅區僅80公尺，周邊有加油站設施，鄰近4個里約2萬人，人口稠密區蓋儲能廠，怎麼可能不爆發民怨。

大寮區昭明里長張簡助昇表示，能源公司打算在大寮設置儲能廠，事前沒通知周邊新厝、會結、義仁和昭明里等里長，也未和里民開過說明會，風聲傳出後，引發里民驚恐，紛紛向里長詢問細節，里長不清楚儲電廠設置一事難以回應，有里民誤會里長和能源公司私下達成協議，里長處境是「啞巴吃黃蓮」。張簡助昇說，業者應主動向當地居民清楚說明，才不會引發居民反感或不信任。

一名能源業者說，地方一聽到儲能廠要來，全敬而遠之，政府如果沒具體規範，未來抗爭事件將遍地開花。他表示，多數人不希望儲能廠「蓋在我家隔壁」，心情可以理解，對業者來說，中央政府法規如果做得完善 ，同步也將地方政府法規納入考量，有明確法規可循，就能避免衝突或誤踩地雷。