高雄近一周COVID-19確診較上周增加 打疫苗送500禮券至六月底

高雄市近期COVID-19及流感疫情流行，衛生局獎勵65歲以上長者打疫苗，並呼籲民眾，若有呼吸道症狀速就醫，高雄市619家醫療院所提供免費快篩，高風險族群經診斷應依醫囑服用抗病毒藥。

高市衛生局說，高雄近一周（5月31日至6月6日）基層診所呼吸道症狀患者COVID-19快篩陽性率45.2%，較前週（5月24日至5月30日）43%增加2.2%；第21週類流感急診人次，也較前一週上升10.27%，顯示近期上呼吸道傳染病疫情仍處於流行期。

近期全國近7日每日平均新增244例COVID-19本土確定病例（併發症），較前7日(5月24日至5月30日)的每日平均新增208例上升17%；新增死亡個案中，94%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。

高雄市長陳其邁說，近期COVID-19變異株XBB或流感盛行，為避免感染導致重症或死亡，提醒市民若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、全身倦怠等症狀，請自行快篩或前往高雄市619家有提供公費快篩試劑的基層診所進行快篩並由醫師診察。

具重症高風險因子，包括65歲以上長者或罹患糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病等慢性病、孕產婦、免疫不全/免疫低下的民眾，應速就醫，一旦快篩陽性，應請醫師評估處方抗病毒藥物。

COVID-19快篩陰性者，如有流感相關症狀，亦請醫師評估開立公費流感抗病毒藥物並依醫囑服用；如出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘等警示症狀，請立即撥打119，或直接自行就醫，確保生命安全。

高雄市65歲以上長輩（原住民55歲以上），6月30日前至本市合約醫療院所接種任一劑次的COVID-19疫苗，即贈2劑COVID-19快篩試劑；接種第1至3劑者，加贈500元禮券（原住民區獎勵500元現金）。