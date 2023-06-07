大武山下往來屏科大重要路段車禍頻繁 地方盼道路拓寬

屏東縣內埔鄉中林路縣道187是往來屏科大重要道路，周邊與台24線三地門鄉、瑪家鄉與縣道185沿山公路形成公路系統路網，中林路到科大北路這段，因路寬不足，交岔路口多，易造成汽機車爭道、車禍頻繁，地方盼道路拓寬。縣長周春米說，會持續與中央爭取經費，該路段工程因在集水區要辦理環評，會加速處理。

屏東縣議會總質詢，縣議員徐榮耀今總質詢移到內埔鄉中林路段，縣長周春米率領副縣長、秘書長、水利處長、工務處長、客務處長與民政處長到場會勘，傾聽民眾訴求。

連任7屆的縣議員徐榮耀說，縣道187是屏科大學生必經道路，187線龍泉到水門段、187甲內埔東勢到龍泉段都已拓寬完工，剩下187屏科大中林路段銜接龍泉，他接獲民眾反映，該路段學生人數多，交通流量大，考量安全問題，希望盡快拓寬，讓大家放心。

中林村長鄭永烘憂心說，中林路筆直，還有銜接其他岔路產業道路，從村莊出來時的十字路口很危險，經常發生車禍，車速又很快，拓寬後做好交通號誌改善。

工務處長楊慶哲說，考量到大學生、鄉親進出安全，汽機車交織，還有岔路路口，易發生危險，會做短中長期改善，讓學生安全進出有保障，拓寬工程經費要2億6千萬元，經費持續與中央爭取。

縣長周春米說，道路建設與水利建設是民生鄉親必須，縣道187線中林到龍泉道路拓寬工程，全程1.92公里，路況約8公尺，未來將拓寬到15公尺，雙向配置一快、一機慢車道，將架空管線全面地下化，改善路寬不足與汽機車爭道問題，該工程位在鳳山水庫集水區，且道路拓寬超過1公里以上，須辦理環境影響評估。