高雄百貨業拚節能月省60萬電費 業者曝光省電秘訣
每到夏季就是用電高峰，台電推廣節電概念多年，如今除了一般民眾，許多百貨商場紛紛加入節能行列，漢神巨蛋及新光三越高雄左營分公司，依據每日室外溫度、來客人數及時間，調節空調設備投入數量後，與疫情前同期相比，1個月省下的電費達60萬元，兼顧節能、公司營運與顧客權益。
台電高雄區處在今天上午舉辦今年度的第三次的大用戶座談會，鎖定產業主要包括服務業、教育業及醫療保健業，針對新尖離峰時間電價、需量反應負載管理措施及用戶個別需求，提供詳盡說明。
新光三越高雄左營分公司店鋪管理部工務班長林正中說，對百貨業來說，用電來源主要包括38%空調、14%照明、29%專櫃用電、19%設備用電，其中空調為用電最大占比。
林正中說，以用電量最大的空調來說，除了定期清洗冷卻水塔、投藥，也定期更換不織布濾網、袋形濾網，並加裝變頻器，依據商場實際用電負載，調整馬達頻率，降低用電，創造節能效益。
林正中表示，該公司依據每日室外溫度、來客人數及時間，調節空調設備投入數量來節電，以111年6月來說，相較於疫情以前的108年同期，當月就省下約22萬度電，等同省下60萬元電費。
台電說，漢神巨蛋落實節能後，以111年8月、9月兩個月為例，相較於疫情前的108年，每個月平均也省下近60萬元電費。
漢神巨蛋設備課副理莊英南說，過往的空調系統溫度較少做控制調整，但自從開始依照人潮與室外溫度的變化，隨時進行調整，「整體用電量就下降了！」
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