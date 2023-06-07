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高雄百貨業拚節能月省60萬電費 業者曝光省電秘訣

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台電高雄區營業處今天上午舉行112年度第三次大用戶座談會，會中特別邀請到新光三越高雄左營分公司店鋪管理部工務班長林正中分享節能撇步。圖／台電提供
台電高雄區營業處今天上午舉行112年度第三次大用戶座談會，會中特別邀請到新光三越高雄左營分公司店鋪管理部工務班長林正中分享節能撇步。圖／台電提供

每到夏季就是用電高峰，台電推廣節電概念多年，如今除了一般民眾，許多百貨商場紛紛加入節能行列，漢神巨蛋及新光三越高雄左營分公司，依據每日室外溫度、來客人數及時間，調節空調設備投入數量後，與疫情前同期相比，1個月省下的電費達60萬元，兼顧節能、公司營運與顧客權益。

台電高雄區處在今天上午舉辦今年度的第三次的大用戶座談會，鎖定產業主要包括服務業、教育業及醫療保健業，針對新尖離峰時間電價、需量反應負載管理措施及用戶個別需求，提供詳盡說明。

新光三越高雄左營分公司店鋪管理部工務班長林正中說，對百貨業來說，用電來源主要包括38%空調、14%照明、29%專櫃用電、19%設備用電，其中空調為用電最大占比。

林正中說，以用電量最大的空調來說，除了定期清洗冷卻水塔、投藥，也定期更換不織布濾網、袋形濾網，並加裝變頻器，依據商場實際用電負載，調整馬達頻率，降低用電，創造節能效益。

林正中表示，該公司依據每日室外溫度、來客人數及時間，調節空調設備投入數量來節電，以111年6月來說，相較於疫情以前的108年同期，當月就省下約22萬度電，等同省下60萬元電費。

台電說，漢神巨蛋落實節能後，以111年8月、9月兩個月為例，相較於疫情前的108年，每個月平均也省下近60萬元電費。

漢神巨蛋設備課副理莊英南說，過往的空調系統溫度較少做控制調整，但自從開始依照人潮與室外溫度的變化，隨時進行調整，「整體用電量就下降了！」

台電高雄區營業處今天上午舉行112年度第三次大用戶座談會，鎖定服務業、教育業及醫療保健業，進行節能宣導。圖／台電提供
台電高雄區營業處今天上午舉行112年度第三次大用戶座談會，鎖定服務業、教育業及醫療保健業，進行節能宣導。圖／台電提供
台電高雄區營業處今天上午舉行112年度第三次大用戶座談會。圖／台電提供
台電高雄區營業處今天上午舉行112年度第三次大用戶座談會。圖／台電提供

疫情 台電 節電

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