快訊

台積電美國廠員工抱怨加班文化 劉德音：不願值班不要來

廣末涼子被爆「雙重不倫」米其林名廚 飯店幽會還找人掩護

自來水爆管、電桿倒塌！新北新莊道路淹成「黃河路」 嚇壞民眾

屏東潛海戰將大手牽小手 守護海洋生態清垃圾

中央社／ 屏東縣7日電

屏東環保局培訓潛海戰將後，再由13名國小生組成的「潛海小戰將」已正式成軍，今天公私協力舉辦淨海活動，共清除37公斤海洋垃圾，小戰將欣喜取得潛水證書也捍衛海洋環境。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為保護海洋生態環境，去年率先由環保局員工自發性培訓12名潛海戰將後，為擴大清除海底珊瑚覆網及海洋垃圾，同時招募1067艘環保艦隊，刷新全國紀錄；並在國家海洋日前夕，成立國內第1支「潛海小戰將」。

環保局表示，潛海小戰將為墾丁國小13名高年級學生組成，由台灣潛水教練長期陪伴，深耕海洋教育並指導潛水知識與技能，小戰將欣喜取得潛水證書，也發願善盡一己之力捍衛海洋環境，今天正式加入屏東縣潛海戰將行列。

環保局指出，今天同步號召潛海戰將志工、墾管處及當地潛水店家，公私協力攜手在恆春鎮萬里桐海域舉辦「2023年國家海洋日淨海活動」，有60人參與淨海活動，共清除37公斤海洋垃圾，還給屏東海域潔淨的海洋環境。

屏東縣長周春米表示，舉辦淨海活動旨在傳達捍衛海洋決心，促使民眾在參與過程親身感受人為垃圾對環境的嚴重威脅，希望有效減少海洋垃圾堆積與降低對海洋環境生態衝擊。

海洋垃圾 恆春

延伸閱讀

明德水庫上百噸不明土方路過？ 苗栗環保局追查來源與去向

屏東改裝車競速車聚2死3傷 16名相關人遭送辦

前總統陳水扁貪汙有罪定讞 不滿律師證書遭廢止打官司結果出爐！

屏東大貨車疑煞車失靈追撞 魚類廢料傾倒滿路面

相關新聞

議員質疑捷運小港林園線承攬商黑歷史多 高市府回應了

高雄小港、林園捷運沿線目前機電及軌道已完成包，土建工程卻流標，高市議員邱于軒今早質詢，除關切期程是否延後，更點出高市捷運...

屏東大學拆校園圍牆 既護老樹又拓寬馬路 共創雙贏

屏東大學民生校區北門旁的防汛道路是當地通勤通學路徑，一旁有棵超過一甲子的雨豆樹，是居民三代共同記憶，雨豆樹逐年生長，影響...

高雄桃源山區經常性停電、斷網也無有線電視 民怨潰堤

高雄桃源區明霸克露橋到梅山一帶沒路燈，復興、拉芙蘭及梅山3里是全台唯一沒有有線電視的區域，加上山區常因猴子、松鼠等小動物...

儲電廠設置引大寮居民憂心 今至高雄市議會拉布條抗議

日前有能源工程公司計畫在高市鳳山、林園區設置儲能廠，遭當地居民抗議作罷。最近又傳業者計畫把廠區移往大寮區，消息一出掀起大...

走進綠能海島——澎湖 看見花火璀璨後的離島供電路

就在稍早5月某日入夜之際，東吉嶼村民正準備用餐時刻，全島即陷入一片黑暗，跳電的日常，後頭還有漫漫長夜沒電使用抽水馬達取水的不便⋯

金廈聯合放流魚苗 439萬尾入海

6月8日世界海洋日，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局昨天在海峽中線聯合放流439萬尾魚苗，包括黃魚與黑鯛等高經濟魚種。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦