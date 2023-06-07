屏東潛海戰將大手牽小手 守護海洋生態清垃圾
屏東環保局培訓潛海戰將後，再由13名國小生組成的「潛海小戰將」已正式成軍，今天公私協力舉辦淨海活動，共清除37公斤海洋垃圾，小戰將欣喜取得潛水證書也捍衛海洋環境。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為保護海洋生態環境，去年率先由環保局員工自發性培訓12名潛海戰將後，為擴大清除海底珊瑚覆網及海洋垃圾，同時招募1067艘環保艦隊，刷新全國紀錄；並在國家海洋日前夕，成立國內第1支「潛海小戰將」。
環保局表示，潛海小戰將為墾丁國小13名高年級學生組成，由台灣潛水教練長期陪伴，深耕海洋教育並指導潛水知識與技能，小戰將欣喜取得潛水證書，也發願善盡一己之力捍衛海洋環境，今天正式加入屏東縣潛海戰將行列。
環保局指出，今天同步號召潛海戰將志工、墾管處及當地潛水店家，公私協力攜手在恆春鎮萬里桐海域舉辦「2023年國家海洋日淨海活動」，有60人參與淨海活動，共清除37公斤海洋垃圾，還給屏東海域潔淨的海洋環境。
屏東縣長周春米表示，舉辦淨海活動旨在傳達捍衛海洋決心，促使民眾在參與過程親身感受人為垃圾對環境的嚴重威脅，希望有效減少海洋垃圾堆積與降低對海洋環境生態衝擊。
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