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高雄桃源山區經常性停電、斷網也無有線電視 民怨潰堤

聯合報／ 記者楊適群王昭月／高雄即時報導
高市議員高忠德今反映，桃源山區公路沒路燈，居家也無有線電視，更經常停電、斷網，民眾苦不堪言。記者楊適群／攝影
高市議員高忠德今反映，桃源山區公路沒路燈，居家也無有線電視，更經常停電、斷網，民眾苦不堪言。記者楊適群／攝影

高雄桃源區明霸克露橋到梅山一帶沒路燈，復興、拉芙蘭及梅山3里是全台唯一沒有有線電視的區域，加上山區常因猴子、松鼠等小動物觸碰造成停電，居民沒電、斷網苦不堪言，市議員高忠德今早質詢代替族人反映心聲，市府表示，將協調台電及NCC等單位盡力解決。

高忠德表示，桃源區從明霸克露橋到梅山這一帶沒路燈，他詢回公路局第三工程處，結果回應基於「生態保護」所以不裝，究竟是生態重要，還是人權重要？梅山到勤和路段好幾次因為下雨、光線不足，造成民眾騎車自撞掉落水溝，市府是否可向公路總局反映部落人民的需要？

工務局長楊欽富表示，依據路燈設置原則，如果路段有1萬車次或夜間有100輛車通行，就可設置路燈，議員反映的路段可能基於生態考量而未設，此事會建議公路總局修正衡量。

高忠德說，南橫公路重新開通以來，兩個月停電6次，一停電就斷網，居民只能打電話請區公所轉請台電處理，但台電人力編制不足，每次跳電要花2、3小時才能復電，再加上山區多採單向迴路，六龜寶來只要有熔絲鏈壞就停電，尤其山裡猴子松鼠一碰觸，也常停電，據統計多達49次。原鄉這種經常性停電，大家苦不堪言。

他另指出，山區網路基地台不普及，復興，拉芙蘭等3個部落就沒有有線電視，2017年曾有提報計畫，但不了了之，新聞局長項賓和說，主要是梅山等四個里，工程線路布建難度及成本高，有線電視暫時無法建置，但他們會與NCC再做協調。

高忠德表示，屏東已成功建置防災型微電網，高雄三個原住民區也希望比照建置，不因一停電，連手機都收不到，以前一停電，僅有警局衛星電話可用，今年6月3日桃源區停電時，鄉親抱怨四起。經發局長廖泰翔表示，此事會轉請台電協助。

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