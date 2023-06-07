快訊

竹北天坑又現「裂縫圍城」 居民諷神預言：說好的改善呢

新光金改選前48小時 吳東進、吳東亮大和解能化為共治？

李靚蕾不藏了！首揭官司勝訴內幕 沒掉1滴淚卻有驚人發現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員質疑捷運小港林園線承攬商黑歷史多 高市府回應了

聯合報／ 記者楊適群王昭月／高雄即時報導
議員邱于軒（右）質詢指出，承攬高市捷運岡山路竹及小港林園線的現代樂鐵，重組前有不少黑歷史，提醒市府注意。記者王昭月／翻攝
議員邱于軒（右）質詢指出，承攬高市捷運岡山路竹及小港林園線的現代樂鐵，重組前有不少黑歷史，提醒市府注意。記者王昭月／翻攝

高雄小港、林園捷運沿線目前機電及軌道已完成包，土建工程卻流標，高市議員邱于軒今早質詢，除關切期程是否延後，更點出高市捷運岡山路竹及林園小港線均由具有「黑歷史」的現代樂鐵承攬，令人擔憂。副市長林欽榮表示，現代樂鐵是行政院工程會列為合格的廠商，不是當時的現代精工，市府均有掌握狀況，也有信心。

市議員邱于軒今早質詢捷運小港林園線進度，指此案周邊土地因採取區段徵收，搞得大家雞飛狗跳，而據國內外媒體報導，承攬工程的現代樂鐵，又曾有很多黑歷史，市如何掌握？

副市長林欽榮答詢表 目小港林園線包括機電系統及軌道系統都已發包完，土建工程因流標，依行政院規必須重整再呈報重審，主要是因當時工價與現在差距很大，這類發包不出去的工程需再重報中央，全案朝今年動工為目標。

邱于軒隨後提醒，目前高市岡山路竹及小港林園線的機電系統與列車都交由現代樂鐵做，但樂鐵前身的現代精工先前承攬台鐵工程時曾出問題，導致台電反制，「捷運局對樂鐵過去的歷史不能不知」。

邱表示，樂鐵早在2018年岡山路竹捷運線招標前，就依行政院採購法得標520輛台鐵emu900型電聯車，也就是所謂的「最美區間車」，但據知，最美區間共有3861件缺失，又因改善太慢，造成台鐵要去反制，現在高雄卻有兩個捷運大標由這家公司承攬。

除此，這家公司在印度德里被列黑名單停，在韓國也都惹上官司，「廠商有這麼多問題，他很意外，顧問公司竟未向高市捷運局反映實情」。

林欽榮對此表示，現代樂鐵已不是當時的現代精工，也被行政院工程會列為合格廠商，重的是，系統標部分與德國西門子，是生命共同體，市府相當有信心。

捷運 行政院

延伸閱讀

「送中常會會曝光」隱匿通報性騷案？高市研考會主委蔡宛芬否認

儲電廠設置引大寮居民憂心 今至高雄市議會拉布條抗議

大寮捷運站外竟無人行道 議員質疑設計害命

性騷案燒到高市府小內閣 邱于軒爆料「這人」處理不當

相關新聞

議員質疑捷運小港林園線承攬商黑歷史多 高市府回應了

高雄小港、林園捷運沿線目前機電及軌道已完成包，土建工程卻流標，高市議員邱于軒今早質詢，除關切期程是否延後，更點出高市捷運...

走進綠能海島——澎湖 看見花火璀璨後的離島供電路

就在稍早5月某日入夜之際，東吉嶼村民正準備用餐時刻，全島即陷入一片黑暗，跳電的日常，後頭還有漫漫長夜沒電使用抽水馬達取水的不便⋯

儲電廠設置引大寮居民憂心 今至高雄市議會拉布條抗議

日前有能源工程公司計畫在高市鳳山、林園區設置儲能廠，遭當地居民抗議作罷。最近又傳業者計畫把廠區移往大寮區，消息一出掀起大...

金廈聯合放流魚苗 439萬尾入海

6月8日世界海洋日，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局昨天在海峽中線聯合放流439萬尾魚苗，包括黃魚與黑鯛等高經濟魚種。...

捷運站外無人行道 議員指設計不當

高雄捷運橘線大寮捷運站外的地下道車流往來頻繁，卻只設置汽、機車道，竟無人行道，當地居民往來前後站，必須進入站體才能穿越，...

課照班量能不足 屏縣允規畫配套

屏東開辦身心障礙學生課後照顧服務專班，縣議員陳揚昨質詢指，尚有6所國小未被納入，且暑期照護僅1個月，有50名家長連署要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦