議員質疑捷運小港林園線承攬商黑歷史多 高市府回應了

高雄小港、林園捷運沿線目前機電及軌道已完成包，土建工程卻流標，高市議員邱于軒今早質詢，除關切期程是否延後，更點出高市捷運岡山路竹及林園小港線均由具有「黑歷史」的現代樂鐵承攬，令人擔憂。副市長林欽榮表示，現代樂鐵是行政院工程會列為合格的廠商，不是當時的現代精工，市府均有掌握狀況，也有信心。

市議員邱于軒今早質詢捷運小港林園線進度，指此案周邊土地因採取區段徵收，搞得大家雞飛狗跳，而據國內外媒體報導，承攬工程的現代樂鐵，又曾有很多黑歷史，市如何掌握？

副市長林欽榮答詢表 目小港林園線包括機電系統及軌道系統都已發包完，土建工程因流標，依行政院規必須重整再呈報重審，主要是因當時工價與現在差距很大，這類發包不出去的工程需再重報中央，全案朝今年動工為目標。

邱于軒隨後提醒，目前高市岡山路竹及小港林園線的機電系統與列車都交由現代樂鐵做，但樂鐵前身的現代精工先前承攬台鐵工程時曾出問題，導致台電反制，「捷運局對樂鐵過去的歷史不能不知」。

邱表示，樂鐵早在2018年岡山路竹捷運線招標前，就依行政院採購法得標520輛台鐵emu900型電聯車，也就是所謂的「最美區間車」，但據知，最美區間共有3861件缺失，又因改善太慢，造成台鐵要去反制，現在高雄卻有兩個捷運大標由這家公司承攬。

除此，這家公司在印度德里被列黑名單停，在韓國也都惹上官司，「廠商有這麼多問題，他很意外，顧問公司竟未向高市捷運局反映實情」。

林欽榮對此表示，現代樂鐵已不是當時的現代精工，也被行政院工程會列為合格廠商，重的是，系統標部分與德國西門子，是生命共同體，市府相當有信心。