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儲電廠設置引大寮居民憂心 今至高雄市議會拉布條抗議

聯合報／ 記者王昭月楊適群／高雄即時報導
高市議員邱于軒（左）將居民抗議儲能廠設置的陳情書轉交給市長陳其邁。記者楊適群／攝影
高市議員邱于軒（左）將居民抗議儲能廠設置的陳情書轉交給市長陳其邁。記者楊適群／攝影

日前有能源工程公司計畫在高市鳳山、林園區設置儲能廠，遭當地居民抗議作罷。最近又傳業者計畫把廠區移往大寮區，消息一出掀起大寮民眾氣憤，憂心設廠恐危害生態環境並隱藏安全危機，當地里長今在高市議員邱于軒陪同下，帶著陳情書前往高雄市議會拉布條抗議，高喊「新厝人誓死捍衛土地乾淨」。

邱于軒質詢時說，大寮要設置100MV儲能廠，三個里長及民眾選擇站出來，要捍衛自己家園，不是政黨政治是我家的未來。之前接很多居民電話說，很怕很擔心，家有小孩很害怕。

邱于軒說，業者申請沒有錯，但因沒人去溝通，當地居民不明白不清楚儲電廠計畫內容，引發民怨。她要求市府，對於儲電廠設置應通知鄰近里長、召開說明會，充分讓居民清楚計畫內容。

經發局廖泰翔表示，高雄市日前有通過「高雄市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置併網型儲能系統認定為必要公共服務設施審查要點」，目前業者在申請過程中，會請區公所、里長、里民提供相關意見。

廖泰翔強調，市府立場非常清楚，會跟里長里民站在一起，若居民有反對意見就不會設置。後續會請業者和居民充分溝通，且再度重申，若居民拒絕，市府就不會同意設置。

市長陳其邁也強調，市府會幫市民把關，重點是業者申請需和當地居民溝通且取得共識，若有不合規定或居民反對聲音，市府不會同意。

高雄市長陳其邁強調，市府會幫市民安全把關並聆聽地方聲音，審慎評估業者提出的儲電廠案。記者楊適群／攝影
高雄市長陳其邁強調，市府會幫市民安全把關並聆聽地方聲音，審慎評估業者提出的儲電廠案。記者楊適群／攝影
高市經發局長廖泰翔說，業者申請過程中會請區公所、里長、里民提供相關意見，聆聽地方聲音。記者楊適群／攝影
高市經發局長廖泰翔說，業者申請過程中會請區公所、里長、里民提供相關意見，聆聽地方聲音。記者楊適群／攝影
大寮當地里里長擔心儲能廠恐對地方帶來安全隱憂及生態危害，今在市議員邱于軒陪同下，到市議會拉布條抗議。記者楊適群／攝影
大寮當地里里長擔心儲能廠恐對地方帶來安全隱憂及生態危害，今在市議員邱于軒陪同下，到市議會拉布條抗議。記者楊適群／攝影

邱于軒 高雄市 都市計畫

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