課照班量能不足 屏縣允規畫配套

屏東開辦身心障礙學生課後照顧服務專班，縣議員陳揚昨質詢指，尚有6所國小未被納入，且暑期照護僅1個月，有50名家長連署要求提供完整寒暑假課後照顧，建議與社福機構合作，減輕家屬負擔。縣長周春米承諾，將責成相關局處在暑假前提相關配套。

屏東111學年度在15所學校開辦免費的課後照顧服務專班，暑期也有為身心障礙學生開班，每班通常5至6人，採混齡編班，若人數不足，由縣府指定學校開班，以每鄉鎮成立1班為原則。

陳揚指出，目前仍有萬丹、東港、佳冬、仙吉、僑德、車城等6所國小沒辦理平日課後照顧服務專班，且寒假不開班，暑期只開課1個月，家長要維持家計，又要照顧家中的特殊孩子，處境艱辛。

萬丹鄉曾姓家長說，孩子領有重度身心障礙手冊，就讀公立國小附設特幼班，寒暑假亟需照護服務，孩子放假在家必須有人照顧，家長只能一人工作或兩人輪班，經濟負荷加重。

她說，去年暑假向縣府申請家庭照顧服務，1年僅248小時，能量還不足，希望教育處、社會處、長照處三方合作，提供臨時短托服務，縮短照護者奔波之苦。

教育處指出，為因應家長需求，寒假由社會處提供臨時短託服務，暑假開辦4周課照班，目前正調查各校開辦需求，預計7月中旬至8月中旬辦理1個月的暑假課後照顧。

教育處表示，暑期僅開辦1個月是考量特教老師備課時間長，對於特教生家長的訴求，會在暑假前說明調整後的規畫。若家長平日及寒暑假期間有照顧需求，在屏東市身心障礙者福利服務中心，可提供身障者臨時、短期照顧服務。