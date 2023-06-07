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捷運站外無人行道 議員指設計不當

聯合報／ 記者楊適群徐白櫻／高雄報導

高雄捷運橘線大寮捷運站外的地下道車流往來頻繁，卻只設置汽、機車道，竟無人行道，當地居民往來前後站，必須進入站體才能穿越，日前一名外籍移工推著坐輪椅婦人從地下道通過時，遭機車撞擊，婦人傷重不治。騎士說法是，從視線明亮的道路進入黑暗地下道，視覺來不及適應昏暗環境，沒發現前方有人而釀悲。

議員李雨庭昨質詢時要求加設行人穿越道，高雄市副市長林欽榮回應，大寮站設計時考量人車分流，沒納入人行道系統，會指示交通局會同工務局研議如何導引行人穿越通過，目前恐難增建天橋。

交通局表示，將規畫評估大寮捷運站人行道可行的方案，會盡速邀請工務局開會討論。是否設置天橋，或有其他更佳的替代方案，都會列入評估，會保障居民通行安全。

另，李雨庭也提到，高雄岡山樂購商場去年開幕帶來人潮，鳳山空中鳳城也預計今年完工。大寮捷運站旁有一大塊空地，大寮人期待當地何時也能有大型百貨或購物廣場，要求市府招商要更努力。高雄市經發局長廖泰翔說，市府與捷運公司有良好互動，現有2家潛在業者洽談中。

人行道 捷運 李雨庭

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