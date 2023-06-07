金廈聯合放流魚苗 439萬尾入海

6月8日世界海洋日，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局昨天在海峽中線聯合放流439萬尾魚苗，包括黃魚與黑鯛等高經濟魚種。放流活動明年邁入第10年，雙方研擬擴大舉行，除增加放流魚苗總數，並希望能辦理兩岸產、官、學研討會，在漁政、保育等相關議題上交流。

「兩岸聯合魚苗放流活動」昨天登場，金門水試所金門號試驗船、金門護漁號及晟豐號與廈門船艇到金廈中線211航標會合，金門副縣長李文良與廈門市台辦副主任虞聖堅等人隔船寒暄，希望未來兩岸維持友好互動。

金門縣水試所表示，金門放流孵育魚苗計35萬尾，包括黑棘鯛4萬尾、黃錫鯛（平鯛）3萬尾、黃鰭棘鯛3萬尾，岸際放流遠海梭子蟹25萬隻，加上廈門市海洋發展局提供魚苗計404萬尾，總計439萬尾魚苗順著印有「兩岸共護一片海」的魚梯滑入海中，景象壯觀。

據了解，此次放流皆為本地常見的經濟物種，並經審慎評估挑選來源進行培育，避免在地原生魚群基因汙染及基因窄化。

金門縣水試所表示，兩岸聯合魚苗放流活動，自2015年起已行之有年，只有2020、2021年受疫情影響暫停實施，去年疫情稍緩，金廈兩方即以隔海相望的形式恢復聯合放流活動；今年疫情解禁，水試所增加放流魚苗數量及種類，加強復育。