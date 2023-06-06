華山基金會屏東里港站深耕17年 今邀老寶貝體驗浴衣
華山基金會里港愛心天使站於2006年建站，在地服務近17年，今邀請20名長輩參與感恩茶會、體驗浴衣；獨居的蘇姓老翁說，很謝謝站長帶他出來走走，年輕到現在沒有機會出國，雖然不知道日本的樣貌，但今天換上日式浴衣，有出國的感覺，很有趣。
茶會由真善美樂團的薩克斯風開場，有專業團隊幫長輩梳妝打扮，換上日式浴衣偽出國，在充滿日式風格的「義成伯の麵店」留下美好回憶。
「義成伯の麵店」第3代老闆賴冠竹因緣際會接觸華山里港站在地老人服務，了解服務及募款的困難，他感同身受，贊助此次活動場地及午餐，於店家擺放愛心功德桶募捐零錢，讓愛積沙成塔，以行動守護在地弱勢。
華山基金會愛心天使站免費提供失依、失能、失智的老人服務，里港站累計服務超過303名三失長輩，目前服務65名弱勢長輩，尚還有45名長輩未被認助，現正發起2023年「幫助一個站，守護100位孤老」常年認助計畫，期盼各界響應。
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