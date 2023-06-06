華山基金會屏東里港站深耕17年 今邀老寶貝體驗浴衣

華山基金會里港愛心天使站於2006年建站，在地服務近17年，今邀請20名長輩參與感恩茶會、體驗浴衣；獨居的蘇姓老翁說，很謝謝站長帶他出來走走，年輕到現在沒有機會出國，雖然不知道日本的樣貌，但今天換上日式浴衣，有出國的感覺，很有趣。

茶會由真善美樂團的薩克斯風開場，有專業團隊幫長輩梳妝打扮，換上日式浴衣偽出國，在充滿日式風格的「義成伯の麵店」留下美好回憶。

「義成伯の麵店」第3代老闆賴冠竹因緣際會接觸華山里港站在地老人服務，了解服務及募款的困難，他感同身受，贊助此次活動場地及午餐，於店家擺放愛心功德桶募捐零錢，讓愛積沙成塔，以行動守護在地弱勢。