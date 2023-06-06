陳時中快閃金門出席捐血活動 小英之友會總動員獻熱血

小英之友會榮譽總會長暨衛福部前部長陳時中今天跨海到金門，出席捐血活動，他親切的跟民眾問候致意，不少民眾也爭相要求跟他合影，陳時中來者不拒，全程笑瞇瞇。有民眾直接跟他反映，金門的捐血車隔半年才來一次太久，希望陳時中能協助爭取，讓捐血車每4個月來一趟，陳時中允諾會協調爭取。

台北捐血中心於民國83年到95年間曾在金門常設捐血站，以固定的捐血車接受軍民捐血；起初效果尚佳，後來駐軍人數一再減少，每天捐血人數不到10人，因此捐血中心在95年撤離金門，改以1年2次或每2年1次派員來金門辦理捐血活動。

陳時中在今天上午10點多抵達金門，隨即跟金門縣小英之友會的幹部們座談寒暄，並在金馬聯合服務中心執行長楊上德與金門縣小英之友會總會長蔡其雍等人的陪同下，在下午2點半出席在金湖鎮籃球場舉辦的捐血活動，不少民眾高喊「阿中部長好」。

陳時中表示，每滴血都有可能救一條命，捐血不僅是對社會的貢獻，也是一種對自身生命的尊重，如同捐血是人民之間相互信任互相幫助，台灣也應該在世界上繼續盡責，在國際社會上做一個可被信任的夥伴。

據了解，捐血車目前一年僅到金門2次，加上車輛運費與血袋的空運等作業，每年約要花50萬，由醫發基金補助，今天也有捐血民眾建議，應該每4個月來一次，會比較方便，否則金門的民眾想捐血都要搭飛機到台灣去，相當不便，看到金門的民眾這麼熱血，陳時中也允諾，會回去溝通協商。

另外，陳時中也提及社會醫療的重要性，強調應該要由衛福部研議，舉辦一場如何提升金門醫療水準的研討座談會，由國內各大醫療機構及權威集思廣益，提升金門醫療的品質。