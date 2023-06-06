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南橫出現落石 6月底前護坡工程周一至五管制定時開放
南橫公路台20線臨105線16.1公里處禮觀路段，因近日出現落石，公路總局第三工程處緊急清除浮落石後，考量該處上邊坡尚有零星浮石，明起至30日進行護坡工程，施工期間除周六、日不施工，南橫公路梅山口至向陽路段管制，請用路人注意管制時段。
第三工程處表示，這次施工管制時段，除每周二、四不開放人車進入，每週一、三、五，上午8時10分至下午5時亦管制，整點放行10分鐘，中午12時至下午1時10分不管制，如遇較多排隊車流，將依現場施工狀況滾動調整。
三工處提醒，有意上山遊客，請先查詢道路管制時間與山區路況。（南橫公路梅山口至向陽路段通行管制為每星期二、星期四管制不開放，其餘開放進入管制路段時間為每日上午7點至下午2點，下午5點前需離開管制路段），若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。
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