南橫出現落石 6月底前護坡工程周一至五管制定時開放

南橫公路台20線臨105線16.1公里處禮觀路段，因近日出現落石，公路總局第三工程處緊急清除浮落石後，考量該處上邊坡尚有零星浮石，明起至30日進行護坡工程，施工期間除周六、日不施工，南橫公路梅山口至向陽路段管制，請用路人注意管制時段。

第三工程處表示，這次施工管制時段，除每周二、四不開放人車進入，每週一、三、五，上午8時10分至下午5時亦管制，整點放行10分鐘，中午12時至下午1時10分不管制，如遇較多排隊車流，將依現場施工狀況滾動調整。