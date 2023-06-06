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2天爆3起在野痛批市府成性騷慣犯收容所 黃偉哲：強力譴責

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲也表示強力譴責性騷案件。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲也表示強力譴責性騷案件。記者吳淑玲／攝影

台南市議會無黨聯盟和國民黨團今天均嚴力譴責，民進黨2天爆出性騷擾三寶，市府前副發言人易俊宏、新聞處員工羅紹齊、市府前顧問洪智坤3人黑歷史，抨擊台南市長黃偉哲「為何專找性騷擾犯幫你工作」；藍軍高舉「性、Lie台灣」「信、賴台灣」手板，痛批民進黨說一套做一套。

對於近期傳出性騷爭議，黃偉哲受訪指出，人與人之間的相處應謹守分際，任何不當的行為，都予以譴責，也感謝受害者發聲！有違法情事，市府有相關申訴及處理機制，也一定會依性騷擾防治法辦理。

台南市議會無黨聯盟抨擊黃偉哲放縱性騷擾犯，易俊宏的性平調查拖了1年才公布，新聞處雇用曾上過新聞的性騷擾慣犯羅紹齊又怕外界知道，前市政顧問洪智坤曾性騷擾女導演卻獲重用。無盟呼籲黃偉哲應該出面說明「為何專找性騷擾犯幫你工作？」

無盟批，台少盟去年6月踢爆易俊宏是性騷擾累犯，從2016年起至少有8名少年被易言詞騷擾、不當肢體接觸。易自稱與事件無關並自市府離職，當時市府說要啟動調查機制，後續卻不了了之，要不是易男轉任林依婷助理，輿論炸鍋，往事重提，市府可能就放過易俊宏。

無盟指「綠營遛鳥俠」羅紹齊從大學時期常透過臉書傳送不雅照給同性，去年9月到新聞處工作，時值市長選舉，主管擔心他被拿來做文章，要他待在辦公室，明知這個人有性騷擾前科，還放在對外門面單位。

另有陳姓女導演在臉書發長文痛斥高雄市前市長陳菊辦公室主任洪智坤曾對她環抱、摸胸等性騷行為，不解洪還能擔任台南市政府無給職市政顧問。無盟指「黃偉哲為何總跟性騷擾犯糾纏不清？」，呼籲黃要坦然面對，不要只會切割，必須好好面對反省。

無盟總召陳昆和說，市府根本就是性騷擾犯收容所，用人都不用調查的？國民黨團總召蔡育輝說，民進黨性騷火燒進台南市府，請民進黨不要說一套做一套，面對性平議題，國民黨團全力捍衛，不論藍綠踩過性平紅線，決不寬貸絕不原諒！

黃偉哲表示，易俊宏離職後，後續職務更動屬於個人行為，市府並無過問，至所涉案件，市府已依性騷擾防治法辦理。

關於羅紹齊任職新聞處一事，新聞處長蘇恩恩表示，該員是依規定公開招聘，屬處內事務，且服務期間並無收到與相關的性騷申訴，若有涉任何違法情事，一律依法處理。

市府發言人田玲瑚表示，洪智坤無給職顧問職務已於去年12月24日終止，目前於市府並無任何職務。

性騷擾 黃偉哲

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