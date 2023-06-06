高雄市近一周新增1例日本腦炎、2例猴痘確定病例

高雄市衛生局今天同時公布高雄市近1周新增1例日本腦炎病例及2例猴痘（Mpox）確定病例。1名60多歲男子，5月14日出現高燒、抽搐等症狀，經醫院採檢通報，6月2日確診日本腦炎。高雄上周也新增2例猴痘確診個案，由於接種猴痘疫苗是預防感染最有效的措施，衛生局呼籲近6個月內曾有高風險性行為者儘速接種疫苗。

高市衛生局說，美濃區1名60多歲男子5月14日出現高燒、抽搐等症狀，經醫院採檢通報，6月2日確診，是累計第2例，目前住院治療中。防疫團隊已啟動緊急防治工作並持續加強疫情監測，截至今（6）日未發生相關疑似個案。

衛生局表示，男子的居住地周圍有為數甚多的水稻田且2公里範圍內有2處豬舍，傳播日本腦炎的病媒蚊三斑家蚊，常孳生於水稻田及灌溉溝渠，提醒民眾避免在黎明及黃昏於豬舍附近活動，以免被病媒蚊叮咬，若出現高燒、頭痛、意識不清的症狀，應儘速就醫。家中若有滿15個月的幼童，請家長務必儘速施打日本腦炎疫苗。

衛生局說，高雄上周新增2例猴痘確診者，累計共7例本土、1例境外。這2例皆為30多歲本國籍男性，其中1例5月29日住院中出現皮膚疹症狀，5月31日採檢通報後確診，衛生局經疫調匡列同住高風險親密接觸者也出現皮膚疹症狀，經採檢在6月2日也確診，目前2人皆隔離治療中。