快訊

健身教練勒死女友！法院擔憂判無期凶手「等假釋太久」改判15年 網炸鍋

女警追緝騎上國道惹議！目擊民眾傻眼問 「可以這樣嗎？」 交通警說話了

蔡阿嘎評「5難吃連鎖店」燒到登日媒 日網氣炸：希望這樣的人不要來

高雄市近一周新增1例日本腦炎、2例猴痘確定病例

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫人員在個案居住地周邊豬舍，懸掛捕蚊燈等防治措施。圖／讀者提供
防疫人員在個案居住地周邊豬舍，懸掛捕蚊燈等防治措施。圖／讀者提供

高雄市衛生局今天同時公布高雄市近1周新增1例日本腦炎病例及2例猴痘（Mpox）確定病例。1名60多歲男子，5月14日出現高燒、抽搐等症狀，經醫院採檢通報，6月2日確診日本腦炎。高雄上周也新增2例猴痘確診個案，由於接種猴痘疫苗是預防感染最有效的措施，衛生局呼籲近6個月內曾有高風險性行為者儘速接種疫苗。

高市衛生局說，美濃區1名60多歲男子5月14日出現高燒、抽搐等症狀，經醫院採檢通報，6月2日確診，是累計第2例，目前住院治療中。防疫團隊已啟動緊急防治工作並持續加強疫情監測，截至今（6）日未發生相關疑似個案。

衛生局表示，男子的居住地周圍有為數甚多的水稻田且2公里範圍內有2處豬舍，傳播日本腦炎的病媒蚊三斑家蚊，常孳生於水稻田及灌溉溝渠，提醒民眾避免在黎明及黃昏於豬舍附近活動，以免被病媒蚊叮咬，若出現高燒、頭痛、意識不清的症狀，應儘速就醫。家中若有滿15個月的幼童，請家長務必儘速施打日本腦炎疫苗。

衛生局說，高雄上周新增2例猴痘確診者，累計共7例本土、1例境外。這2例皆為30多歲本國籍男性，其中1例5月29日住院中出現皮膚疹症狀，5月31日採檢通報後確診，衛生局經疫調匡列同住高風險親密接觸者也出現皮膚疹症狀，經採檢在6月2日也確診，目前2人皆隔離治療中。

衛生局指出，前述2名猴痘確診個案均未接種疫苗。接種猴痘疫苗是預防感染最有效的措施。呼籲近 6 個月內曾有高風險性行為者儘速接種疫苗；已完成第1劑且接種間隔28天以上的民眾，也請儘速完成第2劑接種以增強保護力。高雄市目前有12家醫院提供猴痘疫苗接種服務，民眾可逕至合作醫院或至衛生局網站預約接種：https://gov.tw/zMq 。

衛生局提醒民眾，避免在黎明及黃昏於豬舍附近活動，以免被病媒蚊叮咬。圖／讀者提供
衛生局提醒民眾，避免在黎明及黃昏於豬舍附近活動，以免被病媒蚊叮咬。圖／讀者提供

衛生局 日本腦炎 確診

延伸閱讀

隱匿61名學生群聚感染流感將近1個月 中正預校遭罰1萬2000元後這麼說

高雄市府會「互嗆」 議員午休練習龍舟宣示要拿冠軍

新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

中正預校隱匿流感群聚 高市衛生局罰款1萬2000元

相關新聞

比迷路可怕？他曝走楠梓百慕達「最有壓力1事」 在地人認了：被擊中過

位於北大西洋的「百慕達三角洲」曾發生過多起船隻失蹤意外，被世人認為是最神秘地帶，但在高雄楠梓地區也有「百慕達」，許多機車騎士不熟附近的道路交匯系統，騎到該路段都會迷路，逐漸成了高雄知名的「都市傳說」。不過，近日有騎士分享...

阿勃勒金黃花瀑初夏浪漫綻放 屏東3段花海公路開車成享受

每年5、6月是有「黃金雨」美名的阿勃勒盛開季節，一串串垂懸樹梢上的金黃色花朵，將大地妝點的閃閃動人；屏東縣酥地理位置最南...

是你嗎？繳水費中百萬 台水：澎湖所開發票中史上最大獎

台水公司七區處澎湖營運所3、4月水費帳單，開出100萬元發票，讓澎湖營運所人員又驚又喜，尤其這是澎湖所開出水費發票的史上...

高雄市近一周新增1例日本腦炎、2例猴痘確定病例

高雄市衛生局今天同時公布高雄市近1周新增1例日本腦炎病例及2例猴痘（Mpox）確定病例。1名60多歲男子，5月14日出現...

身心障礙學童課後照顧服務尚不足 屏東50名家長連署要求全面推動

屏東開辦身心障礙學生課後照顧服務專班，提供身心障礙學童平時上課及暑假期間照護服務，議員陳揚今質詢指出，尚有6所國小未被納...

影／墾丁又見驚險「鹿衝」 熱區路段墾管處將設軟網

屏東墾丁社頂公園路上月6日半夜發生機車騎士撞上突然衝出的梅花鹿雙亡案件，同一路段不久又發生騎士被「鹿衝」跌倒擦傷，昨天深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦