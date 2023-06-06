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身心障礙學童課後照顧服務尚不足 屏東50名家長連署要求全面推動

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣議員陳揚指縣內國中小身心障礙學童課後照顧服務尚不足，並有50名家長連署要求全面推動。記者張已亷／攝影
屏東縣議員陳揚指縣內國中小身心障礙學童課後照顧服務尚不足，並有50名家長連署要求全面推動。記者張已亷／攝影

屏東開辦身心障礙學生課後照顧服務專班，提供身心障礙學童平時上課及暑假期間照護服務，議員陳揚今質詢指出，尚有6所國小未被納入辦理，且暑期照護僅1個月，已有50名家長連署要求完整寒暑假課後照顧、建置對話平台，與社福機構合作，盼減輕家屬負擔，落實全面照護。縣長周春米承諾，將責成相關局處於暑假前提出應對措施。

屏東111學年度在15所學校開學期間免費辦理課後照顧服務專班，另在暑假期間為國中小學中度以上的身心障礙學生，以每班5至6人為原則，採混齡編班，每周一至周五上午8點至下午4點，共計8小時，若人數不足時，由縣府指定鄰近學校開班，以每鄉鎮成立1班為原則。

議員陳揚指出，目前仍有萬丹、東港、佳冬、仙吉、僑德、車城等6間國小，沒有辦理平日課後照顧服務專班，且寒假不開班，僅暑期1個月的課照班，父母親一邊維持家計，一邊照顧家中慢飛天使十分辛苦，接獲50名家長連署要求完整的寒暑假課後照顧，並且延伸國中端、納入輕度身心障礙學生，另尋求社福機構合作提供足夠名額，也需建置對話平台能直接尋求協助。

萬丹鄉曾姓家長表示，自家孩子領有重度身心障礙手冊，就讀公立國小附設特幼班，寒暑假極需照護服務，「孩子放假在家，必須有人照顧，只能1個人工作或是2人輪班，工作很難找，會限縮工作機會」。

她說，去年暑假向縣府申請家庭照顧服務，但一年僅248小時，遠遠不足，希望教育處、社會處、長照處3方合作，至少於鄰近3、4個鄉鎮間提供臨時短托服務，縮短照護者的奔波路程，提供便捷完整的服務。

教育處指出，為因應家長需求，寒假由社會處提供臨時短託服務，另暑假則開辦4周課照班，目前正調查各校開辦需求，預計於7月中旬至8月中旬辦理為期1個月的暑假課後照顧。

教育處表示，暑期僅開辦1個月是因特教老師備課時間長，另對50名家長的訴求，會於暑假開始前說明調整後的規畫。若家長平日及寒暑假期間有照顧需求，目前社會處於屏東市的身心障礙者福利服務中心，有設置身障臨時及短期照顧服務定點服務，由臨托員提供相關照顧服務。

屏東 寒假

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