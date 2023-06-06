國道上驚見遠方「長頸鹿」佇立 釣出大票高雄人共鳴：到家了

每個人心中都有屬於自己對家鄉的回憶。一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張圖，遠遠可見一棟高聳建物矗立，上面還漆著各式動物的塗鴉，而上頭顯眼的「長頸鹿」，竟成許多高雄人回鄉路上的重要路標。

一名網友PO文表示，從小到大都覺得看到長頸鹿「代表高雄到了」。貼文一出，也釣出一票高雄人爭相留言，「高雄人幼稚園就知道了」、「對！我也都是認這個長頸鹿」、「我還有印象2009年的時候是高雄世運的圖案」、「我也是，每次看到長頸鹿，就知道外婆家到了」、「+1，以前坐爸爸的車，看到煙囪代表快到家了」。

網友們紛紛回憶，「由北往南開聞到那臭味就代表高雄到了，再往南開一陣子又聞到表示已離開高雄了」、「小時候回高雄阿嬤那邊的時候，只要看到煉油廠的火，還有那個味道，就知道高雄到了」、「殯葬人看到就知道殯儀館到了」、「原來不是只有我看錯，我第一次去高雄，在遠方還很開心說有長頸鹿欸，靠近一看，是煙囪」。

而同樣是「長頸鹿」，台北人卻有不同記憶，「從小到大都覺得看到長頸鹿就代表木柵到了」、「在北部看到長頸鹿就代表木柵到了」、「小時候看到長頸鹿就知道動物園要到了」、「不是木柵動物園嗎？」、「木柵才是長頸鹿吧」。

台灣南北各有一座漆有「長頸鹿」圖樣的焚化爐煙囪，分別坐落於北市木柵焚化廠（右），及高雄鼎金資源回收廠（左）。圖／臉書社團「路上觀察學院」、台北市環保局提供

原來，台灣南北各有一座漆有「長頸鹿」圖樣的焚化爐煙囪，分別坐落於北市木柵焚化廠，及高雄鼎金資源回收廠。木柵焚化爐的「長頸鹿」煙囪擁有28年歷史，曾因市府翻修計畫欲重新粉刷，遭到當地居民反對，最後經投票決議保留；高雄鼎金焚化爐則是不少遊子回鄉認路的路標，2009年曾因舉辦世運換新裝，成不少高雄人的回憶。