快訊

健身教練勒死女友！法院擔憂判無期凶手「等假釋太久」改判15年 網炸鍋

女警追緝騎上國道惹議！目擊民眾傻眼問 「可以這樣嗎？」 交通警說話了

蔡阿嘎評「5難吃連鎖店」燒到登日媒 日網氣炸：希望這樣的人不要來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道上驚見遠方「長頸鹿」佇立 釣出大票高雄人共鳴：到家了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曬出一張圖，只見遠方一棟高聳建物矗立，而上頭顯眼的「長頸鹿」塗鴉，竟成許多高雄人回鄉的記憶。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
網友曬出一張圖，只見遠方一棟高聳建物矗立，而上頭顯眼的「長頸鹿」塗鴉，竟成許多高雄人回鄉的記憶。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

每個人心中都有屬於自己對家鄉的回憶。一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張圖，遠遠可見一棟高聳建物矗立，上面還漆著各式動物的塗鴉，而上頭顯眼的「長頸鹿」，竟成許多高雄人回鄉路上的重要路標。

一名網友PO文表示，從小到大都覺得看到長頸鹿「代表高雄到了」。貼文一出，也釣出一票高雄人爭相留言，「高雄人幼稚園就知道了」、「對！我也都是認這個長頸鹿」、「我還有印象2009年的時候是高雄世運的圖案」、「我也是，每次看到長頸鹿，就知道外婆家到了」、「+1，以前坐爸爸的車，看到煙囪代表快到家了」。

網友們紛紛回憶，「由北往南開聞到那臭味就代表高雄到了，再往南開一陣子又聞到表示已離開高雄了」、「小時候回高雄阿嬤那邊的時候，只要看到煉油廠的火，還有那個味道，就知道高雄到了」、「殯葬人看到就知道殯儀館到了」、「原來不是只有我看錯，我第一次去高雄，在遠方還很開心說有長頸鹿欸，靠近一看，是煙囪」。

而同樣是「長頸鹿」，台北人卻有不同記憶，「從小到大都覺得看到長頸鹿就代表木柵到了」、「在北部看到長頸鹿就代表木柵到了」、「小時候看到長頸鹿就知道動物園要到了」、「不是木柵動物園嗎？」、「木柵才是長頸鹿吧」。

台灣南北各有一座漆有「長頸鹿」圖樣的焚化爐煙囪，分別坐落於北市木柵焚化廠（右），及高雄鼎金資源回收廠（左）。圖／臉書社團「路上觀察學院」、台北市環保局提供
台灣南北各有一座漆有「長頸鹿」圖樣的焚化爐煙囪，分別坐落於北市木柵焚化廠（右），及高雄鼎金資源回收廠（左）。圖／臉書社團「路上觀察學院」、台北市環保局提供

原來，台灣南北各有一座漆有「長頸鹿」圖樣的焚化爐煙囪，分別坐落於北市木柵焚化廠，及高雄鼎金資源回收廠。木柵焚化爐的「長頸鹿」煙囪擁有28年歷史，曾因市府翻修計畫欲重新粉刷，遭到當地居民反對，最後經投票決議保留；高雄鼎金焚化爐則是不少遊子回鄉認路的路標，2009年曾因舉辦世運換新裝，成不少高雄人的回憶。

長頸鹿 焚化爐 資源回收 殯儀館 動物園 高雄市 北市

相關新聞

比迷路可怕？他曝走楠梓百慕達「最有壓力1事」 在地人認了：被擊中過

位於北大西洋的「百慕達三角洲」曾發生過多起船隻失蹤意外，被世人認為是最神秘地帶，但在高雄楠梓地區也有「百慕達」，許多機車騎士不熟附近的道路交匯系統，騎到該路段都會迷路，逐漸成了高雄知名的「都市傳說」。不過，近日有騎士分享...

國道上驚見遠方「長頸鹿」佇立 釣出大票高雄人共鳴：到家了

每個人心中都有屬於自己對家鄉的回憶。一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張圖，遠遠可見一棟高聳建物矗立，上面還漆著各式動物的塗鴉...

阿勃勒金黃花瀑初夏浪漫綻放 屏東3段花海公路開車成享受

每年5、6月是有「黃金雨」美名的阿勃勒盛開季節，一串串垂懸樹梢上的金黃色花朵，將大地妝點的閃閃動人；屏東縣酥地理位置最南...

南橫出現落石 6月底前護坡工程周一至五管制定時開放

南橫公路台20線臨105線16.1公里處禮觀路段，因近日出現落石，公路總局第三工程處緊急清除浮落石後，考量該處上邊坡尚有...

2天爆3起在野痛批市府成性騷慣犯收容所 黃偉哲：強力譴責

台南市議會無黨聯盟和國民黨團今天均嚴力譴責，民進黨2天爆出性騷擾三寶，市府前副發言人易俊宏、新聞處員工羅紹齊、市府前顧問...

是你嗎？繳水費中百萬 台水：澎湖所開發票中史上最大獎

台水公司七區處澎湖營運所3、4月水費帳單，開出100萬元發票，讓澎湖營運所人員又驚又喜，尤其這是澎湖所開出水費發票的史上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦