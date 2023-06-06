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影／墾丁又見驚險「鹿衝」 熱區路段墾管處將設軟網

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
昨天深夜有墾丁居民行經公園路時，行車記錄器記錄下梅花鹿衝出馬路險撞兩車的驚險影像。圖／劉琴鳴提供
昨天深夜有墾丁居民行經公園路時，行車記錄器記錄下梅花鹿衝出馬路險撞兩車的驚險影像。圖／劉琴鳴提供

屏東墾丁社頂公園路上月6日半夜發生機車騎士撞上突然衝出的梅花鹿雙亡案件，同一路段不久又發生騎士被「鹿衝」跌倒擦傷，昨天深夜再有居民的行車記錄器，記錄下梅花鹿衝出馬路險撞兩車驚險影像，因次數太頻繁，居民憂心忡忡，墾丁里長劉琴鳴建議在該路段架設圍籬，不讓鹿隻穿越；墾管處表示，已規畫在鹿隻出沒熱區架設軟性材質的阻隔網。

墾管處1984年啟動梅花鹿復育計畫，野外梅花鹿不斷繁衍，目前數量估計1500至2000隻，隨著野外族群量不斷增加，針對突然穿越道路與汽機車碰撞造成的交通事故，墾管處在社頂、龍鑾潭、龍磐等經常出沒區域設立多面警示牌，提醒駕駛人放慢車速，但每年仍發生多起車禍；20歲謝姓騎士6日半夜在公園路撞上造成人鹿雙亡，同路段這幾天又有2起梅花鹿在黑夜中突自然衝出道路，居民憂心會是下一個被鹿衝撞摔車的倒楣鬼。

「將馬路與梅花鹿棲地做有效分隔，大家才能安心生活！」墾丁里長劉琴鳴表示，梅花鹿穿越馬路都是在入夜後，社頂部落連接墾丁大街的公園路，過去沒有路燈，暗夜車速快，危及人車安全，墾管處雖已在熱區路段增設3支路燈，梅花鹿在社頂周邊山區密度高，在沒有與道路隔離下，難保不會再穿越道路，居民不希望深夜返家面臨不明衝撞的威脅，也不希望梅花鹿受傷害，設置阻隔的圍籬才能創造雙贏。

墾管處副處長許書國說，墾丁連接社頂部落的公園路，將安排相關單位、里長及林試所專家現勘，在梅花鹿較容易出沒的路段或叉路口，設置軟性材質阻隔圍籬，估計長350公尺，可降低鹿隻橫越馬路機率；民眾如在園區發生梅花鹿碰撞意外，造成損傷，有保公共意外責任保險，民眾備齊向警察局報案的報案單、相關紀錄影像、身分證件、駕照、行照及受損情形等事證，交由墾管處向保險公司申請理賠，額度每個人身體傷亡最高600萬元，財損500萬元。

梅花鹿 墾管處 墾丁

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