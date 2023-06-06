望安、七美學子逆境向學 每人獲贈2000元圖書助學金

幫助澎湖望安與七美等離島學子逆境向上，良機文化基金會今天與離島學校視訊，鼓勵努力向學，並捐贈8所離島學校各2萬元圖書文教費用，以及每名學子2000元圖書助學金與1套叢書。

澎湖縣長陳光復昨天在縣長室接見良機文化基金會董事長張廣博，並頒贈感謝狀，肯定關懷離島弱勢學生善行，奉獻愛心協助弱勢學生學習成長。

陳光復表示，離島學子人生視野及資源貧乏，弱勢學生往往自小幫忙負擔家計，為家庭經濟操心，感謝良機文化基金會等善心，幫助弱勢孩子逆境向上，讓他們獲得更多資源朝正向道路前進。

台北巿良機文化基金會、澎湖縣太祖堂關懷協會及一條根保健作物生產合作社，去年率先捐贈湖西鄉8所國中小學40名學童圖書助學金，每人1000元及1套書籍；今年延續加碼捐贈七美及望安鄉等8校圖書助學金及每人1套書籍，每校2萬元整及每名學生2000元，鼓勵離島學子奮發向上。

澎湖望安和七美兩離島分別有望安、將澳及七美共3所國中，以及望安、將軍、花嶼、七美、雙湖共5所國小，總計有137名學生。